Cs ahonda la brecha con el PP en El Campello: críticas vía comunicado e invitación a dejar el Gobierno local

Sin tregua en El Campello. A estas alturas es una evidencia la fractura que existe entre los dos principales socios de Gobierno: PP y Ciudadanos. Más después de que hace una semana saliera a la luz que ediles de Cs, el PSOE y otras fuerzas de la oposición habían comenzado a tantear las posibilidades que tendría una moción de censura para desbancar al PP y a su alcalde, Juanjo Berenguer, del Ejecutivo local. Una operación que, en estos momentos, cuenta con dos frenos: las reticencias de Compromís -sin cuyos votos las cuentas no dan- y la cúpula de los naranja, que ya ha amagado con expulsar a los regidores desde el mismo momento en el que firmen el documento, convirtiéndolos así en tránsfugas, con las implicaciones que eso tendría desde el punto de vista económico para los ediles, pero también con las derivadas de cara a conseguir el apoyo de los partidos que han firmado el pacto antitransfuguismo. Ahora bien, ese cúmulo de circunstancias no ha apaciguado las cosas. Todo lo contrario. Hasta el punto de que el portavoz municipal de Cs, Julio Oca, optó este martes por ahondar la brecha con el PP. Lo hizo a través de un comunicado en el que arremetía contra la Alcaldía y la Concejalía de Recursos Humanos por la decisión de no cubrir la vacante que deja con su marcha un técnico en el área de Playas. La reacción desde las filas populares no se hizo esperar: directamente, «invitaron» a los concejales «díscolos» de Ciudadanos a abandonar el equipo de gobierno.

Compromís pide contundencia a Juanjo Berenguer y se mantiene en su posición respecto a la moción de censura

Un nuevo pulso que deja más a las claras que las vías de diálogo entre una y otra parte están totalmente rotas. Tanto que se recurre a comunicados públicos en temas que tocan estrictamente a la gestión. Un pulso que, de paso, corrobora que los naranja han optado por jugar al desgaste con el PP en El Campello y que ratifica que, hoy por hoy, la principal oposición está dentro.

La caja de los truenos se abría a primera hora de la mañana, cuando Julio Oca, en su comunicado, denunciaba «el caos y paralización en que se sumirá Playas sin técnico desde este verano». En la misiva, de hecho, apuntaba directamente a la Alcaldía y a Recursos Humanos, a quienes acusaba de tomar una decisión unilateral sin ni siquiera comunicárselo antes. Un mensaje que tuvo respuesta ipso facto, por boca de la portavoz municipal del PP, Lourdes Llopis, que no desaprovechó la ocasión y, en su escrito de contestación, recriminó a los «díscolos» del Ejecutivo local las «las reiteradas y constantes amenazas de fomentar una moción de censura». Además, puso en tela de juicio la gestión que están desarrollando al frente de sus áreas desde el inicio del mandato, hace ahora dos años. Y, por si con eso no fuera poco, sostuvo que, pese a todo, no abandonaban el cargo simple y llanamente por una cuestión económica. «Cuando uno no está a gusto en un sitio, la sensatez se debe imponer. Es tan fácil como presentar la dimisión de los cargos y marcharse para que otros los desempeñen con mejor fortuna. Mantenerse en ellos por no perder un sueldo público es tan mezquino como injusto para los vecinos», proclamó la popular.

Todo, a la sazón, sucedía poco antes de que el diputado provincial de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, también coordinador de Cs en Alicante, visitara El Campello junto a Juanjo Berenguer y Julio Oca para inaugurar la nueva red de alumbrado público subvencionada por la Diputación. Una cita en la que, una vez más, la tensión era más que palpable. Sin embargo, el propio Javier Gutiérrez afirmaba tras la reunión que sólo se había hablado de gestión, trató de quitar hierro al encontronazo y cerró la puerta a cualquier movimiento que implique romper el pacto en El Campello. «Nosotros estamos centrados en la gestión. Nuestra responsabilidad está con la ciudadanía y Cs está dentro del equipo de gobierno, que es lo que garantiza la gestión y la transparencia. Por tanto, no va a haber ningún movimiento». En cuanto al cruce de comunicados, admitió que «entendemos que es una salida de tono que no va a ir más allá, porque lo importante es recuperar las relaciones dentro del equipo de gobierno y mantener el pacto».

No en vano, las cúpulas provinciales de Cs y del PP tienen la intención de convocar en breve un encuentro con los implicados en el conflicto para tratar de destensar la situación y, en la medida de lo posible, blindar la gobernabilidad. Eso no quita para que el coordinador del PP provincial y vicesecretario de Organización del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca, respaldara sin fisuras el comunicado de los populares locales y reiterara que «hay situaciones que no son lógicas y, si alguien no está a gusto, lo que debe hacer es marcharse».

En este contexto, Compromís, que es quien tiene la llave de la hipotética moción de censura, pero que sigue manteniendo que sólo se sentará a negociar formalmente si los regidores de Cs salen del tripartito, fue más allá. A través de su exalcalde y hoy regidor Benjamí Soler, sentenció que «no entendemos qué sentido tiene invitarles a que dejen el Gobierno. Es una decisión que depende del alcalde y de que firme un decreto. No entendemos su posición, porque el pueblo tiene que avanzar, y no podemos estar en riñas permanentes. En estos casos, hay que actuar con contundencia».