Sale a la venta la casa que San Vicente iba a comprar y que quería una pareja

«Fantástica ocasión de banco situada junto al parque Lo Torrent». Así reza el anuncio de un conocido portal de venta de pisos en el que se encuentra la casa que debía comprar el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para aumentar el parque de viviendas sociales. A pesar de que se enumera en los inmuebles que tiene el Consistorio, la realidad es que la vivienda todavía no pertenece al Ayuntamiento. Y ello aunque el proceso se inició hace más de cinco meses.

Y tanto es así que la casa se ha puesto a la venta con un precio de 125.000 euros, 10.000 euros más cara que en febrero, cuando el Ayuntamiento la iba a comprar. La vivienda costaba 115.000 euros y el Consistorio ejerció el derecho de tanteo y retracto para poder hacerse con ella, con tan mala suerte que el inmueble ya había sido prevendido a una joven pareja, que había dado un dinero en adelanto para comprometer la compra. Habían negociado el préstamo e incluso tenían muebles y electrodomésticos comprados.

Desde el Ayuntamiento indican que actualmente existe una situación de bloqueo que ha impedido la compra de la vivienda, pero se sorprenden al conocer que la casa se está vendiendo al menos a través de un portal de venta de pisos. Las fuentes jurídicas municipales advierten de que se trata de algo «ilegal». Así, señalan que la vivienda «está bloqueada» y que no se puede vender a nadie más que al Ayuntamiento. De hecho, hace cinco meses que se hizo la retención de crédito para la compra, que se aprobó en una junta de gobierno local, pero la adquisición aún no se ha hecho efectiva.

Desde los servicios jurídicos municipales reconocen que se están encontrando muchas trabas para poder formalizar la compra. Señalan a la empresa propietaria de la vivienda, que es además un fondo buitre radicado en Barcelona, el que está impidiendo que el proceso normal de compra llegue a su fin. Según explican, se trata de un boicoteo pasivo: el Ayuntamiento requiere documentación que hay que trasladar a la notaría que la mercantil no presenta. Señalan que se han puesto en contacto por vía telefónica y siempre ponen excusas. Aseguran que no hay ningún problema, pero el proceso no sigue adelante.

También apuntan desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento de San Vicente que se ha hecho un requerimiento oficial por la falta de colaboración amparado en las sanciones previstas en la ley de Vivienda.

Desde el Ayuntamiento indican que también han recurrido a la Dirección General de Vivienda, que es quien tendría las competencias en cuanto al derecho de tanteo y retracto, para que se abra un expediente sancionador. Según explican, el Consistorio tiene la cesión para aplicar este derecho, que significa que la Administración local tiene prioridad a la hora de adquirir una casa, aunque haya otras personas interesadas, «pero no las competencias». Y advierten que poner a la venta el piso «es ilegal» porque lo ha comprado el Ayuntamiento a falta de culminarlo.

La pareja que la quería, a punto de comprar su vivienda

La pareja sanvicentera que iba a comprar la vivienda que el Ayuntamiento se quedó, ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, está a punto de comprar otra casa. Después de meses de búsqueda han encontrado una adecuada a su presupuesto, pero siguen afectados por lo que les ocurrió. El grupo Cs ha sido muy crítico en este asunto, exigiendo al Ayuntamiento que diera marcha atrás y que no volviera a ocurrir.