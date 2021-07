Cs denuncia que el Ayuntamiento aún no ha comprado la casa que iba a adquirir una pareja de San Vicente

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) de San Vicente del Raspeig ha denunciado que el equipo de gobierno todavía no ha comprado la vivienda que iba a ser adquirida por una pareja de San Vicente del Raspeig y que no pudo hacerlo al ejercer el Ayuntamiento el derecho de tanteo. El concejal de Cs Jordi Roig ha explicado que “estamos en contra de que se use este derecho preferente contra vecinos particulares que quieren comprarse una casa para vivir en ella y no precisamente para especular”.

Roig ha afirmado que “si ya estábamos en contra del derecho de tanteo y retracto cuando se ejerce contra particulares, todavía lo estamos más ahora tras comprobar que han pasado siete meses desde que el equipo de gobierno del PSOE y EU aprobó en la Junta de Gobierno de diciembre comprar una vivienda para destinarla a uso social y todavía no la ha adquirido, continúa vacía y además ha salido a la venta”.

"Abuso"

El concejal de Ciudadanos ha indicado que “nosotros defendemos que cualquier vecino de San Vicente tenga derecho a elegir dónde quiere vivir, dónde quiere empezar un proyecto de vida, sin que el Ayuntamiento pueda quedarse su casa ejerciendo de forma abusiva el derecho de tanteo o retracto, como le ocurrió a esta pareja de San Vicente que ya tenía un préstamo concedido y la compra acordada con la inmobiliaria”.

Para evitar estas situaciones, el grupo municipal de Ciudadanos presentó en el pleno del pasado mes de marzo una moción para que el Ayuntamiento de San Vicente se comprometiera a no ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre viviendas que vayan a ser adquiridas por particulares. Sin embargo, la propuesta no salió adelante al no apoyarla el equipo de gobierno, junto a Podem y Compromís.

Jordi Roig ha recalcado que “es evidente que algo falla cuando el derecho de tanteo y retracto puede ejercerse de forma indiscriminada contra particulares que no buscan precisamente especular con la vivienda, y cuando además el Ayuntamiento ha sido incapaz de comprar todavía esta casa siete meses después de que aprobara su adquisición para destinarla a uso social, todo ello después de rechazar nuestra petición de paralizar la compra tras conocerse que los perjudicados eran unos jóvenes vecinos de San Vicente”.

Primera experiencia

El Ayuntamiento de San Vicente es uno de los primeros municipios en ejercer el derecho de tanteo. Lo hizo sobre una vivienda situada en las inmediaciones del parque Lo Torrent por un importe de 115.000 euros, igualando la cantidad por la que iba a ser adquirida por una pareja de sanvicenteros que había conseguido una hipoteca para poder comprarla como primera vivienda.

Se trata de un piso de 84 metros cuadrados con tres dormitorios, dos cuartos de baño, balcón, balconada, terraza descubierta, plaza de aparcamiento y trastero.

Era la primera vez que el Ayuntamiento de San Vicente ejerce este derecho tras la firma del convenio para la cesión del derecho de tanteo y retracto que firmó el alcalde, Jesús Villar, con el conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, en noviembre de 2020. Fue entonces cuando aseguraron que solamente se ejercería para evitar que las viviendas acabaran en manos de ‘fondos-buitre’ y nunca para en un caso como el de esta pareja.