San Vicente multará con 500 euros no tener seguro de patín eléctrico

San Vicente del Raspeig tiene previsto sancionar con 500 euros circular con un patinete eléctrico sin seguro que cubra los daños que se puedan producir a terceros. El borrador de la ordenanza que se ha elaborado incluye un cuadro de sanciones que prevé multas que van desde los 80 euros hasta los 500 de las consideradas como más graves. Y carecer de seguro lo va a ser.

El municipio fija los 15 años como la edad mínima para poder conducir uno de estos vehículos de movilidad personal (VMP), y únicamente puede viajar en el patinete eléctrico quien lo conduce. En ambos casos, el cuadro de sanciones prevé multas de 80 euros si es un menor de 15 años el que lleva el patinete eléctrico; y de 100 euros si se transporta a más personas.

Seguridad incluye un apartado específico a la Ordenanza de Tráfico que regula los VMP implantados hace años

Las multas más elevadas se refieren a la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Y también se sanciona con 500 euros la conducción temeraria. Con 200 euros se va a perseguir a aquellas personas que hagan caso omiso a las señales de circulación. Conducir el patinete por zonas no autorizadas también contempla multas de 200 euros, así como circular sin casco homologado. Los VMP no podrán discurrir por las aceras ni tampoco por los carriles bici que se encuentran en las aceras. Tampoco atravesar parques si no está expresamente permitido. Todo ello contempla multas de 80 euros.

La regulación obliga a llevar luces delanteras y traseras así como timbre. Y cuando las condiciones de visibilidad se reduzcan los usuarios tendrán que usar prendas reflectantes homologadas.

Hace varios años que el uso de estos vehículos se han generalizado sin que haya ido a la par una regulación local. Actualmente no hay una normativa común. Desde principios de este año la DGT cuenta con unas normas generales, pero son las ciudades las que deben elabora sus propias regulaciones específicas.

En este caso, San Vicente ha decidido ir más allá y obligará a los usuarios de patinetes eléctricos a contar al menos con un seguro de responsabilidad civil, algo que la DGT no contempla, y que sí tienen reflejado en ordenanzas como las de Alicante, Benidorm y Barcelona.

Son varias las peticiones que los grupos de la oposición, especialmente el PP y Ciudadanos han hecho apremiando al equipo de gobierno a regular el uso de los patinetes. Y son también varios los accidentes y atropellos que ya se han producido en San Vicente que urgen a que haya una regulación con indicaciones claras.

Desde hace varios meses el área de Seguridad está trabajando en la incorporación de un apartado específico dentro de la Ordenanza de Tráfico que dedica a la regulación de los Vehículos de Movilidad Personal para poder adaptarse a una realidad.

San Vicente prohíbe la circulación de los patinetes eléctricos en vías con dos o más carriles y en los pasos inferiores de la calle Poeta Miguel Hernández y Ronda Oeste con carretera de La. Alcoraya. Y tampoco permite que se conduzca por las plataformas del tranvía.

Reparto con VMP

La nueva regulación, que debe aprobarse por el pleno en los próximos meses, hace un apartado especial en el caso de los vehículos que se utilizan para explotación comercial, tales como el reparto a domicilio, a los que obliga a pedir una autorización municipal en la que deberán indicar, entre otras cosas, los horarios y recorrido. Y tendrán que firmar también una declaración responsable en la que se comprometa a no permitir el uso de VMP a quienes no dispongan del nivel de capacidad y habilidad mínimo que garantice su seguridad y la del resto de personas.