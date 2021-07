El Seprona investiga el envenenamiento de perros en la playa-can de El Campello

Un perro especialmente adiestrado en la detección de venenos ha recorrido durante los últimos días todo el recinto playero con el intento de descubrir indicios sobre estos boicoteos.

A su vez, desde el Ayuntamiento advierten que agentes de la Policía Local inspeccionan la zona a diario, "en un intento de poner cerco al o los responsables del delito". A su vez, y ante las dudas surgidas, la concejalía de Seguridad Ciudadana que dirige Rafa Galvañ (PP) ha pedido un informe jurídico para determinar si sería legal la instalación de cámaras en ese espacio de uso público.

Precisamente esta tarde la Asociación Animalista Mufasa ha organizado a partir de las 20 horas una manifestación en protesta por estos envenenamientos. Y una de sus exigencias es que se instalen cámaras para poner fin a esta situación que se repite los últimos veranos. Y de hecho, el año pasado de denunció la muerte de un perro a consecuencia de una intoxicación en dicha playa.

La manifestación empieza en el parque de perros situado del carrer Riu Montnegre, y terminará en la plaza de la Virgen del Carmen.

Esta protesta se organizó hace varias semanas porque los organizadores denunciaban que no recibían respuesta a sus quejas. "El ayuntamiento no toma cartas en el asunto, no ha puesto ninguna medida preventiva, y no puede seguir así. Ha hecho caso omiso de nuestras quejas a través de la sede electrónica y de los escritos por correo a las diferentes áreas municipales".