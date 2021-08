El PP critica que las electrolineras municipales no puedan utilizarse hasta 2022 en San Vicente

Sin electrolineras municipales en San Vicente hasta 2022. El PP ha criticado que estas instalaciones no puedan utilizarse hasta 2022 por la falta de ordenanza en San Vicente. Los populares consideran en un comunicado incoherente que los puntos de recarga eléctrica para vehículos estén instalados durante más de un año sin poder ser utilizados, por carecer el Ayuntamiento de San Vicente de la ordenanza reguladora de su uso.

"El Partido Popular, habiendo recibido continuas consultas de vecinos con respecto al funcionamiento o no de las electrolineras municipales instaladas en distintos puntos de la localidad, trasladó la consulta al equipo de gobierno durante el pleno de mes de julio. El concejal popular Pablo Cremades planteaba la cuestión al concejal de Infraestructuras, José Manuel Ferrándiz, sobre si los puntos de recarga para vehículos eléctricos estaban en funcionamiento, y de no estarlo, cuáles eran los motivos y la previsión de fecha para que sean operativas".

Y desde el PP explican que “la respuesta obtenida derivó en que la ordenanza reguladora del uso de estas instalaciones está todavía en trámites y que hasta 2022 no se preveía la conclusión de los mismo, y por tanto hasta entonces no pueden ser utilizadas”, señala Cremades. El edil agrega que “es sorprendente que se solicite una subvención convocada en febrero de 2020 para financiar las electrolineras, se empiecen a instalar en diciembre de ese mismo año, que la ordenanza no salga a consulta pública hasta marzo de 2021, y que a finales de julio todavía nos digan que no va a estar disponible hasta 2022. Es como empezar la casa por el tejado, pero así es como se gestiona en este Ayuntamiento, recordemos que seguimos también sin ordenanza de patinetes eléctricos, para la que parece que tampoco hay ninguna prisa”.

En diciembre de 2020, se inició la instalación de tres puntos de recarga eléctrica para vehículos, junto al Parque Lo Torrent, a la puertas del Polideportivo Municipal y en el parking del Centro de Salud II. “Las electrolineras responde a las necesidades de movilidad eléctrica del municipio, con el objetivo de reducir la emisión de CO2 y promover las energías renovables, que es un compromiso que asumimos todos. Lo que no es coherente, es tener instalados estos puntos de recarga, previsiblemente durante más de un año, sin que puedan ser utilizados, lo que supondrá el consiguiente deterioro de los mismas sin haber sido utilizados", señala el PP

Los populares preguntaron por la solicitud de la subvención de tres puntos más de recarga para los cuales se había aprobado ya una memoria técnica en marzo de este año, “pero curiosamente han preferido no solicitar la subvención y utilizar para ello dinero del remanente, que podría dedicarse para otros proyectos”, manifiesta Cremades, que añade que “es un ejemplo más de la falta de planificación con la que gestiona el equipo de gobierno de PSOE-EU, más preocupados en sacar el titular y hacerse la foto, que en el hecho de que las instalaciones funcionen. Esperemos al menos que para cuando estos tres nuevos puntos estén disponibles, tengamos ya ordenanza para poder utilizarlas”, concluye el concejal popular.