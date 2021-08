Nuevo retraso con la piscina: El Campello encarga ahora a la UA la redacción del pliego de gestión

Esta obra se inició en 2010 con un coste de 5 millones y permanece terminada y con agua desde 2017. Pero los campelleros aún no han podido darse un chapuzón... y no se sabe cuándo lo podrán hacer.

El Ayuntamiento ha externalizado la redacción del pliego de condiciones técnicas para la adjudicación de la gestión de esta instalación. Pero es que la previsión, anunciada en marzo pasado por el edil de Deportes, Cristian Palomares (PP), era que cuando decayera el estado de alarma se sacara a concurso, ya que el pliego se encontraba «muy avanzado». Y un mes después aseguró que estaba «todo listo» para cuando cesara el estado de alarma.

Esquerra Unida, que siempre ha abogado por una apertura bajo gestión pública que permitiría su puesta en funcionamiento de forma rápida, preguntó por la tramitación del concurso en un pleno reciente. Y la sorpresa del edil Pedro Mario Pardo de que no estaba preparado para salir a concurso el pliego de prescripciones técnicas para la explotación y que se externalizaba su redacción fue enorme.

El edil de Deportes explicó que esta decisión ha sido a instancias de los técnicos de Deportes y Fomento, que han recomendado tras tener listo un borrador del pliego que sea redactado por una entidad pública que tenga recursos suficientes para un trabajo de este calibre, «para obtener una visión diferente», además de por la gran carga de trabajo que sufren los servicios municipales. El regidor insistió en que «ha sido por recomendación de los técnicos municipales» y quiso destacar que «con esta medida no quiero echar por tierra todo el trabajo de los técnicos con el pliego de 2017», cuyo concurso quedó finalmente desierto en 2019 por decisión del Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales pese a presentarse cuatro empresas.

El concejal también apuntó que vieron si los servicios técnicos de la Diputación se hacían cargo de redactar el pliego, pero no podían por su gran carga de trabajo, pero sí que asesorarían en todo lo necesario, como hasta ahora. Finalmente explicó que se eligió a la UA, con la que están en contacto todas las semanas y se espera que pongan sobre la mesa este mes ya algún documento.

«Sigue habiendo restricciones»

Respecto a que no se haya sacado a licitación tras decaer el estado de alarma, el edil recordó que «sigue habiendo restricciones, y mientras se mantengan limitaciones como la de aforo, no vamos a sacar a licitación el concurso. Pero esto no quiere decir que no vayamos a hacer nada hasta entonces, ya que vamos a seguir trabajando para tenerlo listo para sacarlo a adjudicación cuando ya no haya re restricciones y alcancemos la normalidad», destacando que «no soy pesimista» y confía en que pronto pueda estar en funcionamiento esta infraestructura para disfrute de los campelleros.

Hay que recordar que en 2020 el Ayuntamiento reactivó la tramitación y en marzo de 2021 el pleno aprobó los últimos pasos previos a la salida a concurso: el reglamento de utilización del complejo y el proyecto de explotación de las instalaciones deportivas.

Del mismo modo, no solo está cerrada la piscina, sino que las nueve pistas deportivas anexas también se mantienen clausuradas al no haberse licitado la gestión, y negarse el PP a una apertura provisional bajo explotación pública.