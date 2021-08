La Guardia Civil investiga el hallazgo de una olla con un bebé de hace 300 años en Sant Joan

Según fuentes cercanas a la investigación, la Guardia Civil ha encargado un informe sobre el hallazgo y llamado a uno de los arqueólogos. Además, las mismas fuentes señalaron que las autoridades estudian plantear un cambio del protocolo para este tipo de hallazgos, para que se dé parte a la Guardia Civil o a la autoridad judicial.

Por su parte, desde la mercantil que se encargaba del seguimiento arqueológico de la remodelación de la vivienda del carrer La Mar donde aparecieron los restos, señalaron que se ha seguido escrupulosamente con el protocolo establecido para este tipo de casos, dando parte a la Conselleria de Cultura en caso de localizar inhumaciones. Confirmaron que la Guardia Civil se ha puesto en contacto con ellos y mostraron su total disposición a colaborar. Recordaron que se sabía que el hallazgo era del siglo XVIII, por tanto de ámbito arqueológico y no judicial, y que hasta que no se realizaron unas novedosas pruebas radiológicas a la olla de hace 300 años en el hospital no se confirmó que había restos humanos, destacando de todas formas que el niño sigue dentro de la olla, ya que la vasija está sin excavar. Y apuntaron que de cualquier forma cuando aparecen restos óseos que no son antiguos, además de seguir el protocolo y avisar a la Conselleria, también alertan a la Guardia Civil.

Tras confirmar que eran restos de un bebé, se volvió a informar a la conselleria, que lo único que indicó es que se pusieran en contacto con el MARQ y siguieran sus indicaciones.

Este tipo de enterramientos entre los siglos XVIII y XIX quedaba reservado para los bebés que morían antes de ser bautizados, ya que los preceptos religiosos de la época establecían que no podían reposar en camposanto. Iban al limbo.

El hallazgo de este bebé perinatal, que no se sabe si nació ya muerto o falleció poco después de venir al mundo, se produjo hace unos meses durante el seguimiento arqueológico de esta empresa en los trabajos de una vivienda del casco antiguo santjoaner. Tras la retirada del pavimento hidráulico de principios de siglo XX, y un segundo pavimento de ladrillo cerámico datado a partir de 1885, se pudo documentar la ocultación de una olla de cerámica vidriada cuya boca se encontraba parcialmente tapada por una piedra.

Con el proceso de excavación se pudo observar que la cerámica no presentaba marcas de exposición al fuego, y que esta se encontraba junto al hogar de la antigua cocina de la casa. Ante estos hechos, los arqueólogos evaluaron la posibilidad de encontrarse ante la ocultación de un tesorillo o un enterramiento infantil. La piedra, al no sellar completamente la olla, propició que esta se colmara de tierra, lo que impidió identificar in situ su contenido, dándose parte a Cultura.

Una vez trasladada la pieza al laboratorio, fue sometida al detector magnético para certificar o descartar la presencia de objetos metálicos en su interior. Retirada una pequeña capa de tierra comenzaron a emerger los primeros restos óseos y fragmentos de tela blanca.

Debido a la fragilidad de los huesos se planteó la posibilidad de realizar un estudio radiológico para obtener la imagen del interior de la olla sin necesidad de ser excavada. Y este estudio pionero fue realizado por el Hospital Vithas. Una tomografía computerizada aplicada a la arqueología que reveló que el cuerpo del perinatal se adaptaba a las paredes de la olla y que el cráneo se encontraba fracturado.