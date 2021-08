El Campello aprueba con los votos de Cs y la oposición una moción para evitar la devolución de 700.000 euros

El Ayuntamiento de El Campello ha aprobado hoy, en sesión plenaria ordinaria, la propuesta de rúbrica del “Contrato Programa” para la colaboración y coordinación interadministrativa y financiera en materia de Servicios Sociales para los ejercicios 2021-2024, con la Conselleria Igualdad y Políticas Inclusivas. Esta medida busca evitar la devolución de una ayuda de 700.000 euros de Bienestar Social y comporta crear 11 plazas de funcionarios para este área en los próximos cuatro años. Y contó con el rechazo del PP y Vox, que alertan alertan de que la medida, cuya ejecución depende del alcalde Juanjo Berenguer (PP), hipotecaría el resto de departamentos. Así los han advertido los informes de Recursos Humanos e Intervención.

La propuesta, elevada a Pleno por el grupo municipal Ciudadanos y expuesta por la concejala de Bienestar Social, Mercé Pairó (Cs), contó con los votos favorables de los grupos políticos PSPV, Compromís, EUPV, Podem y Redcv. Y evidenció la fractura de Cs con PP y Vox.

La edil de Bienestar Social, Mercé Pairó (Cs), durante su exposición, quiso agradecer el apoyo recibido por todas las formaciones que así lo hicieron, “porque no firmar este convenio supondría el desmantelamiento de Bienestar Social, que pasaría de tener 23 trabajadores a únicamente 9 profesionales para realizar todas las atenciones vitales y esenciales que realizan, lo que sería inviable”. De cualquier forma, el alcalde advirtió que no deja ser una moción, por lo que esta firma no se llevaría a cabo al ser las mociones "manifestaciones de intenciones".

“Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de Ayuda a la Dependencia, de Inclusión Social, de Prevención e Intervención con Familias de Acogida y Atención ante situaciones de necesidad social, de Atención Específica para personas con problemas crónicos de enfermedad mental o programas de Promoción de la Autonomía Personal para personas con diversidad funcional… Y todo esto… en la era Covid”, ha destacado la edil, que quiso poner el acento en que “nosotros, la administración local, la más cercana, competente, es quien mejor conoce las necesidades de sus habitantes, por lo que es de obligado cumplimiento velar por ellos”.