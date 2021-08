La marcha del jefe de Recursos Humanos agrava la inestabilidad del área en San Vicente

Los populares responsabilizan de todo ello a Villar, al que piden explicaciones. El último golpe ha sido la marcha del jefe de RR HH al año y medio de su llegada. Estaba previsto que permaneciera dos años en comisión de servicio, aunque se va medio año antes al haber obtenido una plaza mejor en Alicante, según explicó Villar. Su marcha se hará efectiva este 1 de septiembre y ya se busca sustituto.

El PP considera «un fracaso absoluto la gestión en los últimos años del departamento», recordando que Villar tuvo que hacerse cargo de RR HH tras renunciar a la concejalía José Manuel Ferrándiz tras la presión de los sindicatos para su marcha, y asumirla provisionalmente Asun París. El portavoz popular Óscar Lillo afirma que «RR HH y su gestión es uno de los pilares fundamentales del buen funcionamiento de cualquier organización, y es uno de los principales puntos en los que está fallando el gobierno de San Vicente».

El edil recordó que «han sido ya siete los concejales que en los últimos seis años, desde que gobierna el PSOE y Villar. Y la situación lejos de mejorar ha empeorado cada día. Solicitamos al alcalde que explique qué ocurre y qué solución va a tomar para organizar este departamento, cuando precisamente la apuesta que realizó hace año y medio de fichar a un técnico para reorganizarlo ha solicitado reciente e inexplicablemente, volver a su puesto de origen. Un fiel reflejo de la gestión general de Villar».

Lillo señaló que «esta situación está provocando que sean numerosos los trabajadores que están solicitando trasladarse a otros municipios, sorprendentemente incluso algunos trabajadores con contratos temporales que se incorporaron a principios de julio».

Los populares lamentaron «el problema existente con la falta de personal, que este equipo de gobierno agrava cada vez más. Durante muchos años San Vicente ha sido un referente en cuanto a la gestión de personal y al trabajo que realizaban. Pero esto ahora ha quedado totalmente paralizado y olvidado», destacando que si son los mismos trabajadores, «la conclusión de que la responsabilidad es del actual equipo de gobierno, que lo que debe hacer es proteger al personal municipal y no tomar decisiones sin rumbo y sin gestión, que lo único que hacen es minusvalorar a los trabajadores de la casa». Y recordó también los insultos a funcionarios en el chat de los ediles socialistas díscolos y que Villar no cesó a los que no dimitieron.

El PP recuerda que «desde 2017 está paralizada la convocatoria de plazas vacantes, además del fracaso absoluto de la contratación temporal de nuevos trabajadores. El pasado año decidieron contratar a 8 administrativos para paliar el problema de las colas en el Civic y en otros departamentos, acudiendo a bolsas de empleo externas, porque tampoco hay disponibles en San Vicente. El resultado fue que únicamente acudieron 3 personas. Y este año, de 31 puestos de trabajo que se deberían haber incorporado el 1 de julio, apenas se han incorporado la mitad, consecuencia de la falta de planificación y de gestión».

Política «errática»

El PP denunció que Villar «ha desmantelado absolutamente el departamento que tiene a su cargo, con una política errática y muy poco acertada, y en el que la última medida es gastarse 17.500 euros en la elaboración de un organigrama, que cuando vaya a estar concluido, estará obsoleto, por los continuos cambios que nos tememos se van seguir produciendo».

Réplica

Por su parte Villar salió al paso de estas críticas negando del caos que denuncia el PP, y desvinculando de la marcha del jefe el tema de los ediles que han pasado por el área, de los que recordó no queda ninguno en el ejecutivo salvo Ferrándiz y París. Señaló que es normal que el funcionario, en comisión de servicio, se vaya si obtiene una plaza superior, y que el Consistorio no puede nada. Y recordó que en los últimos meses se ha sacado adelante la oferta de empleo público en 2020 tras la negociación con los representantes sociales, tras meses de posturas enconadas entre sindicatos y ejecutivo.