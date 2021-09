Reanudan la construcción de un chalé de lujo que El Campello paralizó por carecer de licencia de obras

La construcción en El Campello de un chalé de lujo que el Ayuntamiento paralizó hace tres meses por carecer de licencia de obras ya se ha reanudado tras obtener el promotor el permiso preceptivo. La Administración local ha dado la razón al promotor en el planeamiento urbanístico que le es aplicable a la obra, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011, lo que permite construir en la parcela. Pero insiste en que no contaba con licencia, al no poder obtenerla por silencio administrativo, por lo que mantiene abierto un expediente por infracción urbanística por haber iniciado la construcción sin permiso.

Estas obras se paralizaron tras la denuncia de los vecinos y después de publicar este medio la situación. Y la construcción estaba ya muy avanzada pese a no contar con permiso. Los trabajos en esta vivienda de la calle Huelva, entre la playa de Muchavista y Villa Marco, se han reanudado hace unos días, tras aprobar la Junta de Gobierno de El Campello el pasado 2 de agosto la concesión de la licencia de obra mayor. Y este reinicio ha sorprendido a los vecinos, ya que el residente que presentó una de las denuncias ante el Consistorio había sido reconocido por parte interesada en el expediente por el Ayuntamiento. Esto implica que «deberá notificársele cualquier actuación que se produzca en el procedimiento correspondiente al expediente», según le informó el Consistorio en mayo. Pero no ha recibido nada un mes después de aprobarse la licencia de obras. Por ello, los residentes no entienden por qué no se les ha comunicado la resolución adoptada por la Junta de Gobierno, de la que han tenido conocimiento a través de INFORMACIÓN.

Finalmente, la Corporación ha dado vía libre a esta construcción, concediendo el permiso de obras del que carecía hasta ahora. Y recordando al promotor que la licencia no podía haberse obtenido por silencio administrativo positivo, tal y como mantenía este, ya que en este tipo de casos de planeamiento el silencio siempre es negativo, tal y como informó en su día este medio y advirtieron desde la concejalía de Territorio.

Pero en el meollo de la cuestión, que es el ordenamiento urbanístico aplicable a esa parcela, del que depende el poder construir o no, es el Consistorio el que da la razón al promotor, que además remitió este verano un informe jurídico del prestigioso despacho Cuatrecasas, para respaldar que el PGOU aplicable es el de 2011, anulado por el Supremo en 2016, y no el de 1986, actualmente vigente.

Informes contradictorios

En el propio Ayuntamiento había informes contradictorios respecto a qué PGOU debía acogerse este expediente de obras, por lo que el tema no estaba claro y aseguraban que era «complejo». Pero ahora el departamento de Territorio que dirige el alcalde, Juanjo Berenguer (PP), reconoce que el promotor pidió licencia el 19 de enero de 2012, con el PGOU de 2011 vigente, tal y como mantenía el empresario, a pesar de que en el expediente los vecinos aseguran que no hay rastro de esta solicitud. En otros informes el Consistorio señalaba que la licencia fue solicitada una vez anulado el PGOU, por lo que se debía aplicar el Plan de 1986, vigente en ese momento.

Según mantenía el Ayuntamiento hace tres meses, la licencia se solicitó en noviembre de 2016 y se encontraba aún en tramitación por diferentes irregularidades. Con el planeamiento de 1986 ahora en vigor, no sería posible construir al no llegar la parcela a 800 m2, tiene 693 m2. Otro informe municipal reflejaba que la licencia de segregación de parcelas era anterior a la anulación, de 2012, por lo que debía aplicarse el PGOU de 2011, que permitía edificar a partir de 600 m2.

Expediente

El Ayuntamiento abrió un expediente gracias a las denuncias de los vecinos, confirmando que se estaban realizando unas obras sin permiso y que además había informes municipales que señalaban que no se podían llevar adelante al incumplir el PGOU. Un grupo de 62 vecinos presentó un escrito alertando de las supuestas irregularidades urbanísticas. Y también las asociaciones de vecinos de Playa l’Horta-Muchavista y de La Zenia formalizaron otro escrito respaldando a estos residentes y pidiendo una inspección que finalmente se llevó a cabo, desembocando en la paralización de la obra. Desde EU y Podemos lamentaron que tuvieran que ser los residentes que alertaran al Ayuntamiento de unas obras que se estaban llevando a cabo de forma ilegal desde hacía meses.