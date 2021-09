La Generalitat desbloquea la ampliación de la carretera entre Xixona y Mutxamel

Luz verde de la Conselleria para la Transición Ecológica para la ampliación de la CV-800 que une Xixona con el área metropolitana de Alicante, con una inversión de 2,5 millones. El proyecto ha superado por fin la evaluación ambiental tras permanecer tres años en este trámite, y va a mejorar un vial para el que la localidad turronera viene reclamando desde hace décadas su desdoblamiento.

La actuación arrastra un gran retraso ya que, pese a contar desde 2019 con dotación presupuestaria de la Generalitat, permanecía bloqueada por la evaluación ambiental. Por ello el Ayuntamiento de Xixona, que ya ha recibido el documento de Evaluación de Impacto Ambiental -en breve se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV)-, espera que la obra se ejecute a la mayor brevedad posible.

Transición Ecológica emitió el pasado 20 de agosto el informe de impacto ambiental que da vía libre a continuar con la tramitación del proyecto, para el que queda la fase de licitación de los trabajos, aunque desde la Conselleria de Obras Públicas no pudieron ayer concretar si quedaría algún otro paso previo por realizar, al margen de una modificación de una vía pecuaria. Lo más complicado, la dotación presupuestaria y el visto bueno ambiental, ya está.

La obra, denominada «Mejora de la seguridad vial y ampliación de sección transversal en la carretera CV-800, entre los puntos kilométricos 8,500 y 11,125», contempla habilitar un tercer carril entre la conocida como recta de La Mina, donde está el acceso a la planta de basuras de Piedra Negra, y la antigua venta Al-con, para facilitar los adelantamientos.

La Generalitat incluyó ya en las cuentas de 2019 una partida plurianual para hacer frente a esta inversión, con 50.000 euros para 2019, 1.000.000 en 2020 y 1.461.440 en 2021. En total 2,511.441,99 euros que no se han podido ejecutar hasta ahora por el retraso en la evaluación ambiental de un proyecto que anunció la conselleria en 2018, y que preveía que pudieran arrancan las obras en 2019, como informó este medio.

Finalmente en las cuentas de este año se destina al proyecto la cuantía de 650.000 euros para 2021 y 1.861.440 euros para 2022. No es un desdoblamiento de toda la CV-800 entre Mutxamel y Xixona -unos 11 km-, como se viene reclamando desde hace décadas, pero va a suponer una mejora importante para la seguridad y para facilitar adelantamientos. Y es que se trata de un vial con una gran carga de tráfico de turismos y de vehículos pesados por la planta de basuras y las industrias turronera, heladera y de pañales y compresas, ya que en Xixona también se fabrican las marcas Dodot y Evax. Soporta 5.000 vehículos diarios para una población que no llega a 7.000 habitantes.

La solución planteada es una vía de doble sentido de circulación con tres carriles disponibles -ahora hay dos-, de modo que se establece un carril por sentido y el del medio, se va alternando en un sentido de circulación o en el contrario, de tal manera que ambos sentidos de circulación disponen de algunos tramos seguros donde poder adelantar. Además, las obras incluyen la construcción de una nueva glorieta en la CV-800 en sustitución de la intersección en T existente, que da acceso al vertedero, y la implantación de un cambio de sentido al sur de la actuación.

Sin impacto

El informe de Evaluación Ambiental resuelve «estimar que el proyecto, sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y no requiere una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se ajuste a las previsiones del proyecto, del documento ambiental y a los términos del presente informe. En particular, en relación con el cruce de la carretera con la vía pecuaria, deberá gestionarse la modificación de su trazado por la obra pública a través del Servicio Territorial competente».

La alcaldesa de Xixona, Isabel López (PSOE), explicó este lunes que «es una gran noticia que el proyecto cuente ya con el visto bueno medioambiental, porque hemos insistido mucho para que se ejecute cuanto antes esta obra. La Generalitat por fin atiende una reivindicación histórica».

Obras en los últimos años

La primera edil recordó que esta obra se une a la mejora de las cunetas y a la construcción en los últimos años de tres rotondas para mejorar los accesos en los cruces de la CV-800 con La Torre de les Maçanes, de Busot y del polígono El Espartal -ahora en ejecución-, suprimiendo puntos negros. López destacó que gracias al Botànic «atrás han quedado los años en los que con el PP en la Generalitat nos pintaban una línea continua kilométrica -en 2010- que dificultaba los adelantamientos, o se ponía en peligro la seguridad de las personas con la obra que hizo en la ‘recta de los caballos’ -en 2015-. En aquellos años empeoraron muchísimo las comunicaciones de Xixona». Y aseguró que «vamos a seguir reclamando más mejoras en la CV-800. Esto es un paso más, no el último».