Educación recorta la FP del instituto Canastell en Embarcación tras doce años con demanda suficiente

Todo apunta a que el ciclo de FP en Embarcaciones de recreo que el Instituto Canastell de San Vicente lleva doce años impartiendo, tiene los meses contados. Entre el profesorado especialista del centro en este grado, que forma en el mantenimiento, mecánica y electricidad de las embarcaciones tanto profesionales como de recreo, ha saltado la alarma porque este curso Educación no ha abierto la matrícula para el ciclo en el grado medio, solo lo ha hecho en el superior, «y sin alumnos desde abajo lo más probable es que lo cierren», como declaran desde el instituto formadores del ciclo.

La legislatura de la FP, tal y como ha calificado estos días el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al empuje que desde la Conselleria de Educación se ha anunciado para este nivel educativo, no parece tenerse en cuenta en este caso.

En doce años hasta ahora, la demanda por el primer curso de este ciclo de Embarcaciones en el primer centro de toda España que apostó por esta formación y que tanto solo imparte en la Comunidad otro en Santa Pola, el IES Cap de l’Aljub, se ha mantenido en la treintena de alumnos según aseguran los profesores que han impartido la materia hasta ahora.

Aunque en el IES Canastell se definió este ciclo inicialmente como una adaptación del de Electromecánica, los profesores consultados afirman que el curso pasado se publicó con el nombre propio de Mantenimiento de Embarcaciones de recreo, mientras que esta vez ni siquiera ha figurado entre la oferta, y que las peticiones expresas de matrícula por alumnos conocedores del ciclo se han visto rechazadas.

El profesorado abunda que tampoco se ha permitido repetir a los que suspendieron el curso pasado, una quincena de alumnos, que junto a otra quincena que se ha apuntado a un programa formativo de embarcaciones para los que no tienen la ESO y que hace de puente para ingresar en un grado medio, además de las peticiones rechazadas, se alcanzaba de nuevo la treintena de alumnos para el primer curso.

El WhatsApp remitido a su profesor, por un alumno que estaba en casa a consecuencia del covid, confirma que no se aceptó su petición al grado medio de este ciclo en el Canastell, además de que dos de los cuatro especialistas que imparten ambos cursos no han sido renovados por Educación. «Me apunté para el grado medio de embarcaciones y luego me llamaron y me dijeron que no lo hacían en el Canastell y que si quería tenia que hacerlo en Santa Pola o apuntarme al grado medio de coches», indica textualmente el referido WhatsApp.

Especialización

Desde la Conselleria de Educación sostienen que el Canastell está autorizado para derivar alumnos al ciclo superior de Embarcaciones de recreo, encaminado a la reparación de barcos, cuando quieran especializarse en ello pero partiendo desde el primer curso de grado medio en Automoción.

Las inscripciones en este instituto solo pueden hacerse, por tanto, a partir de Automoción, el ciclo que figura oficialmente y desde el que Educación explica que «si hay peticiones específicas para formarse en embarcaciones, tendrán esa opción sin problema, no se ha eliminado nada si hay un mínimo de alumnos, 15, pero no se ha dado el caso de ese mínimo que en Automoción de primero hayan pedido especializarse en reparación de embarcaciones», recalcan tras consultar tanto a la dirección general de FP como a la dirección territorial de Alicante y a la dirección del Canastell.

Lidia Martín-Serrano: «Estudié el ciclo y ya trabajo en un astillero»

Entre los cerca de 400 alumnos que se han formado en el mantenimiento de embarcaciones desde que el Instituto Canastell imparte el ciclo, los profesores aseguran que el empleo es del 100% siempre que se ha tenido interés y se ha querido trabajar. Lidia Martín-Serrano Quirant, 26 años y ex alumna del ciclo que tiende a desaparecer del Canastell, es un ejemplo de la ocupación que favorece la FP pegada al terreno, que es precisamente el argumento que el secretario autonómico de Educación destacó esta semana como revulsivo para el cambio económico y laboral en la Comunidad para los próximos meses. «Me apunté de causalidad porque no me cogían en Automoción por falta de nota, y los profesores me dirigieron al de embarcaciones. Ya me interesan más los barcos que los coches», afirma Lidia desde los astilleros de l Varadero de San Gabriel, donde trabaja desde hace un año y un mes, apenas medio año después de acabar el ciclo de Embarcaciones de recreo y pese a que seguimos en pandemia. Explica que Automoción se centra en los coches, y que las salidas son la electricidad, la mecánica y la chapa y pintura. «Sin embargo con los barcos hay muchas más salidas hacia carpintería de aluminio, mecánico pesado con hélices, motor, electricista, experto en hidráulica, metal, mil cosas. Te enseñan a lijar, pintura, electrohidráulica, neumática, un poco de todo. Y las prácticas, en un barco en el Club Náutico de El Campello haciendo el mantenimiento de un barco en sí». Lidia concluye su entusiasmo señalando que «es una pena que vayan a quitar el ciclo».