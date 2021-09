El Club Náutico Campello, a través de un comunicado ha querido hacer público que no está en contra de la creación de una reserva intregral o una mejora para proteger el litoral, «lo que no podemos compartir es la creación, además, de una reserva de interés pesquero, por cuanto sería para que solo la utilizaran determinados colectivos. Colectivos que no serían los pescadores deportivos existentes en el puerto deportivo».

En el texto, manifiestan también que están a la espera de recibir respuesta a las últimas alegaciones que presentaron en diciembre de 2019.

Por otra parte, inciden en que «el Club ha dado muestras de su compromiso medioambiental, siendo el que más banderas azules posee, un total de 21, de toda la Costa Blanca. Pero eso no implica nuestra oposición al diseño propuesto de la reserva, porque creemos que las costas del El Campello ya están bastante comprometidas y añadir esto requiere una reflexión».

En el comunicado, emitido a raíz de la publicación en estas mismas páginas el pasado mes de agosto de una información en la que se hacía referencia a que El Campello dispondrá en un año de una reserva marina de interés pesquero, en la que se incluían discrepancias del Club Náutico Campello al respecto, se destaca el impacto sobre las actividades del Club. «La implantación de esta reserva de interés pesquero, por el tamaño proyectado, dificultaría de manera grave la práctica de la pesca deportiva, precisamente para el colectivo cuyas embarcaciones están más limitadas en su navegación, en nuestro caso de los de 630 amarres, el 60% se verían limitados. Una de las actividades más importantes de este CNC es la práctica náutico deportiva, en las diferentes disciplinas que se imparten: remo, kayak, padel surf... mediante cursos orientados a diferentes colectivos, institutos de enseñanza, tour operadores y federaciones internacionales que hibernan en nuestra localidad». Anualmente cifran en más de 3.000 los niños que reciben distintos cursos en sus instalaciones.

El CNC considera que, además, todo ello se gestiona con personal cualificado del Club, que en estos momentos ronda más de 70 puestos de trabajo, y las empresas auxiliares, «cuyo número acumulado puede llegar fácilmente a los 200 trabajadores».

«Por ello entendemos que las dificultades que esta reserva, con su actual diseño y tamaño, la más grande de toda la costa alicantina, reportaría en perjuicio de nuestras actividades, sería grave», explican, e incluso pondría en riesgo su continuidad.

También consideran importante indicar que en el proyecto de la reserva «está diseñada para aguas de Villajoyosa y El Campello. Pues bien , Villajoyosa alegó en contra del proyecto por unanimidad de las partes afectadas, Ayuntamiento, Cofradía y Club Náutico». «No se hace mención al coste económico de implantación y su mantenimiento cada año, ni quién lo va a asumir y quién lo va a controlar. Además, el diseño actual ocupa prácticamente todas las calas de El Campello, teniendo un impacto negativo no solo económico, sino que afectaría a todas las áreas a nivel social, deportivo y turístico», añaden.

Por último, subrayan que dada la importancia y transcendencia del asunto, han solicitado al Ayuntamiento en el Pleno que pueda corresponder se manifiesten las fuerzas políticas que lo conforman, «para que de esta manera los ciudadanos conozcan la posición de todos».