San Vicente convoca las 16 plazas de Policía pendientes desde 2017

San Vicente del Raspeig da el primer paso para completar su plantilla de la Policía Local. Un área en el punto de mira ya que, a lo ajustado en el número de agentes para una población de casi 60.000 personas (86 policías) se suman las bajas, 15 agentes.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) acaba de publicar la convocatoria para incorporar como funcionario de carrera un total de ocho plazas de agente y otras ocho plazas de oficial de la Policía Local. El consistorio había redactado el año pasado las bases específicas que envió en enero para su revisión al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe).

Desde hace cuatro años que no se convocaban estas plazas previstas en la Oferta de Empleo Público, lo que le ha valido al actual equipo de gobierno y al anterior las críticas de la oposición.

De las plazas convocadas de agente incluidas en las Ofertas de Empleo Público de 2017, de 2018 y de 2020, cinco corresponden al turno libre y tres al turno de movilidad, es decir, para personal funcionario de carrera en la categoría de agente.

En cuanto a las plazas para cubrir el puesto de oficial, cinco de ellas se proveerán mediante el sistema de concurso-oposición por turno de promoción interna ordinaria, dos por concurso-oposición por turno de promoción interna interadministrativa y una por el sistema de concurso por turno de movilidad.

Fuentes cercanas a los agentes indican que debido a la falta de oficiales en algunos de los turnos, son los propios agentes que llevan más años en el cuerpo quienes tienen que asumir estas funciones de jefatura.

Estas ocho plazas de Agente del Cuerpo de Policía Local están encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local y sus Auxiliares (Escala Básica).

El siguiente paso es la publicación en el Boletín Oficial del Estado, eso determinará el inicio del plazo de la convocatoria. Y el Ayuntamiento ya anuncia que lo va a promocionar en sus redes sociales para darle la mayor difusión. Los aspirantes tendrán 20 días naturales para presentar solicitudes. Para la participación en la convocatoria las personas interesadas deberán solicitarlo mediante instancia, dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a través de la sede electrónica: https://raspeig.sedipualba.es/.

Además, el consistorio anuncia que se van a habilitar dos procedimientos distintos en la sede electrónica, uno para quienes concurran por el turno de movilidad y otros para quienes lo hagan por el turno libre.

El concejal de Policía, José Manuel Ferrándiz, ha explicado que «con esta publicación de las bases de Agente y Oficial se cumple el primer objetivo para poder llegar a cubrir las plazas». El responsable del área de Seguridad ha agradecido el trabajo al área de Recursos Humanos «porque ha sido una creación larga, teniendo que dar el visto bueno el Ivaspe, pero se ha cumplido el primer objetivo».

Desde el área reconocen que es imposible dar un plazo de cuándo podrán estar incorporados esos agentes que deben completar la plantilla policial. Y advierten de que el procedimiento «es largo» por los plazos que impone la ley, por el tipo de plazas. Dependerá también del número de opositores que se presenten. Y una vez finalizada la oposición quedan los seis meses de formación de los agentes en el Ivaspe.

«No dan datos por la grave carencia de efectivos»

El grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig denuncia que se les está privando de conocer los datos reales de patrullas y agentes. Y advierten de que se hace para no evidenciar «la grave carencia de efectivos, que origina que en ocasiones no se puedan cumplir los mínimos», indica el portavoz, Óscar Lillo. En el pleno extraordinario de septiembre interpelaban al concejal de Seguridad, José Manuel Ferrándiz, sobre «cuántos efectivos policiales ha habido por turnos cada día patrullando en las calles, sin contar personal de oficina y atestados desde el 1 de julio al 31 de agosto». El edil contestó que entre 2 y tres patrullas en el turno de mañana, el mismo en el de tarde y el mismo en el nocturno. Lo que provocó la indignación del Popular, que exigió conocer esa información puntual. Y añadió no entender el porqué de las trabas, puesto que ya había solicitado esa información por escrito y se le había remitido a preguntarlo en el pleno. Lillo denuncia «la falta de transparencia del equipo de gobierno».

El PP critica que no se les dé el número de agentes en julio y el edil de Seguridad asegura que los facilitará

El concejal de Seguridad reconocía en el pleno que la respuesta que había facilitado al grupo de la oposición era insuficiente y posiblemente «no la más adecuada». A la vez, se ha comprometido a facilitar los datos solicitados, que se van a entregar a todos los grupos de la oposición. A la vez que reprochó el sobrecargar el servicio con la petición de información.

“Trasladamos al pleno el sentir que nos hacen llegar nuestros vecinos sobre la falta de efectivos y de seguridad en las calles. Quedando servicios por cubrir, además de para que cubran la concentración de grupos causantes de excesos de ruidos, peleas, altercados e incluso robos en diferentes zonas de la localidad, etc», que pedía los datos para «confirmar esta situación».