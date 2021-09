«La Cremà será un poco más tarde, pero al final todo llega, no pasa nada si tenemos que esperar»

Inés Pérez Minaya tiene 11 años y estudia 5º de Primaria en el Colegio Santa Faz. Pertenece a la Hoguera L’Entrà al Poble donde con 7 años ya ha sido dama infantil y en 2019 fue la belleza infantil de su comisión. Lleva la fiesta en las venas, porque desde que tenía un año pertenece a las fiestas patronales del Barrio Los Ángeles donde en 2016 fue Reina Infantil y en 2018 ejerció de presidenta. Inicia con ilusión su año de reinado y lo hace con otras dos niñas tan ilusionadas como ella, las dos Damas del Fuego, Vera Navarro de la Hoguera Ancha de Castelar, para quien ostentar este cargo es una ilusión y está deseando poder vivir la plantà como Dama del Fuego; y Miriam Fuentes de Lillo Juan, que confiesa estar «muy alegre» y sentir también mucha emoción por formar parte de la corte del fuego; y sus momentos preferidos de la fiesta son la Cremà y los playbacks. Ambas son compañeras de la Bellea del Foc que siente mucha ilusión por ostentar el cargo en su pueblo, aunque aún tenga que esperar al menos un año para poder disfrutar de los actos que más le entusiasman, que son la ofrenda de flores a la Virgen y también la Cremà. Junto a sus dos compañeras siente pasión por los playbacks

¿Cómo te sientes de saber que eres la Bellea del Foc de San Vicente?

Me siento muy contenta. Es como que estoy asimilándolo aún ser la Bellea del Foc infantil de mi pueblo.

¿Era para ti una gran ilusión convertirte en la Belleza, lo pensabas desde hace mucho?

Siempre he pensado que quería ser Bellea del Foc y sé que es súper importante porque representas a todos los niños del pueblo.

¿Has podido volver ya a tu colegio? ¿Y que te han dicho algo tus compañeros al enterarse?

Estudio en el Colegio Santa Faz de San Vicente y fui ayer (por el lunes) a mi clase y fue muy bonito porque mis compañeros me dieron la enhorabuena y me dijeron que se alegraban mucho y que me lo merezco.

¿A qué te gustaría dedicarte cuando seas mayor?

Cuando sea mayor quiero ser pediatra.

De todos los momentos de las Fiestas de San Vicente, ¿cuál es el que más te gusta, o los que esperas con más ganas?

De las Fiestas, lo que más me gusta es la Ofrenda a la Virgen del Carmen. Y también los playbacks. Y me gusta mucho la Cremà.

Pero este año esos momentos van a tardar un poco más en llegar, ¿crees que cambia algo que aún haya que esperar al menos un año para celebrar las Hogueras?

La Cremà va a ser un poco más tarde de lo que suele ser, pero al final todo llega y no pasa nada si tenemos que esperar un poco más para que todos estemos mejoro y que las cosas estén mejor.