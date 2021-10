Educación deja a 36 escolares de la zona norte de El Campello sin transporte

Treinta y seis alumnos del colegio Fabraquer de El Campello se han quedado sin transporte escolar. Pese a residir en la zona norte y estar escolarizados desde hace años en este centro educativo de la playa de Muchavista, a 15 kilómetros por carretera, desde el pasado 17 de septiembre la Conselleria de Educación ha suprimido las cuatro paradas que el bus del Fabraquer tenía desde hace 11 años en El Poblet de Cala d’Or, Albayna, Coveta Fumà y Alkabir, todas en la zona norte.

Relacionadas La Conselleria suprime el bus escolar de más de 200 niños en El Campello

Ante esta situación, los padres se han movilizado, el Consistorio se ha reunido con Educación para pedir que reconsidere la supresión y desde Conselleria proponen que entre Generalitat y Ayuntamiento compartan el coste de reponer el servicio.

Educación ha eliminado dos de los tres autobuses que daban servicio a los alumnos del Fabraquer, que ahora tienen la parada más cercana del bus escolar para ir a este centro en la calle San Ramón, en pleno centro urbano, a 8 kilómetros de por ejemplo la calle Orihuela (El Poblet).

Según explican padres afectados, la Conselleria ha justificado la medida al considerar que estos escolares deben ir al colegio Rafael Altamira, al ser el más cercano a sus residencias, pese a llevar años escolarizados en Fabraquer. El Altamira también se ubica en el casco urbano, a nueve kilómetros de El Poblet por carretera. Pero es que los padres no han podido ni plantearse un cambio de colegio, ya que denuncian que la medida se comunicó a través de la AMPA el 29 de julio, con todo agosto inhábil.

Además, el 7 de septiembre se les comunicó desde el colegio que se mantenían las paradas del pasado año, pero finalmente se eliminaron el 17 de septiembre. Desde entonces las familias se han quedado sin autobús, muchas de ellas con un problema monumental para la conciliación laboral y familiar.

Además, el transporte público tampoco es una opción, ya que el bus pasa cada hora y esto hace que si quieren usarlo, el autocar de la zona norte les deja en el colegio a las 8.15 horas, 45 minutos antes del inicio de las clases.

La edil de Educación, Dorian Gomis (PP), explicó este viernes que este servicio se venía prestando desde hace años pero la Conselleria «ha decidido suprimir dos de los tres autobuses, alegando que tienen otro centro más cercano cuyo autobús pasa por la zona norte. Pero esto no tiene mucho sentido porque los niños llevan años escolarizados en el Fabraquer y tampoco han tenido tiempo para un cambio de centro».

Gomis informó que el pasado martes se reunió junto con el alcalde Juanjo Berenguer (PP) con el director territorial de Educación, pidiendo a la Conselleria que reconsiderara la decisión, algo que iba a estudiar Educación. La edil destacó que «se trata de un tema serio» al que es necesario dar una solución.

«Por decisión propia»

Por su parte desde Educación explicaron a este medio que los escolares que se han quedado sin autobús para ir al Fabraquer «no tienen la condición de beneficiario del transporte escolar porque por decisión propia de sus familias están escolarizados en un centro diferente al más próximo a su domicilio, que es el colegio Rafael Altamira. A estas familias que optaron por llevar a sus hijos al Fabraquer, pese a estar más alejado de su domicilio que el Rafael Altamira, se les informó cuando se matricularon de que no podrían ser beneficiarios del transporte escolar por esta circunstancia y firmaron un papel como que eran conocedoras de esto».

Desde Conselleria aclararon que «no obstante, al haber sitio disponible en el autobús escolar se les autorizó a utilizar el servicio. Ahora, con la remodelación de las líneas que se ha hecho, no podemos habilitar un autobús en la zona norte al no haber en ella alumnado beneficiario (residente a más de 3 km de distancia por una ruta segura del centro educativo más próximo a su domicilio o ser alumnado de Educación Especial). Una línea de autobús se abre cuando hay alumnado beneficiario del transporte escolar y, si quedan asientos libres, se autoriza a subir a alumnado del centro que no tiene condición de beneficiario.

A pesar de ello, «la Conselleria es sensible ante la situación de este alumnado y ha propuesto al Ayuntamiento una solución para dar servicio a todo el alumnado, que consistiría en la contratación de dos autobuses, uno por parte de la Conselleria y otro el Consistorio».