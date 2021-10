Mutxamel aún no ha dedicado una calle a dos de las víctimas de ETA

El pleno de Mutxamel acordó en 2007 por unanimidad dedicar tres calles a las tres víctimas mortales del atentado de ETA de 1991. Pero casi 15 años después de aquel compromiso, solo uno de ellos ha sido homenajeado con esta distinción. El policía local José Luis Jiménez Vargas cuenta desde hace años con un vial, pero en cambio el otro policía fallecido, Víctor Puertas Viure, y el gruista y exguardia civil Francisco Cebrián Cabeza siguen sin contar con una calle en su honor.

Desde la familia de Víctor Puertas expresaron a INFORMACIÓN su lamento por que este compromiso no se haya cristalizado casi 15 años después del acuerdo plenario, aunque al mismo tiempo agradecieron el acto de homenaje que se realizó el pasado 16 de septiembre, cuando con motivo de los 30 años del brutal atentado el Ayuntamiento inauguró tres monolitos y una placa en honor a las tres víctimas de ETA.

Por su parte el alcalde Sebastián Cañadas (PP) explicó que ese compromiso, impulsado por el PSOE en 2007, no se ha olvidado, pero destacó que la situación del callejero es muy complicada ya que no hay nuevos viales, y que se quiere sea viales cercanos al de la otra víctima, por lo que se estudia dedicarles dos plazas céntricas que no tengan nombre.

El acuerdo del pleno contemplaba donde irían las calles, pero en el caso de estas dos víctimas se ubicaban en los sectores «1-B El Ravalet» y «1-A Penya-Serrada», zonas que ya no existen o se han modificado, además de estar alejados del centro.