San Vicente vuelve a adquirir una casa social que compraba un vecino

Por segunda vez el consistorio sanvicentero ha ejercido el derecho de tanteo en una casa por la que ya se había interesado un vecino que la iba a adquirir. El Consistorio cuenta con un presupuesto de 450.000 euros para incrementar el parque de viviendas sociales y ha dado un acelerón para acabar el año con nuevas viviendas para poder ofrecer a las familias con menos recursos de San Vicente del Raspeig. Esta será la séptima.

El derecho de tanteo y retracto implica que cuando hay interés por una casa para comprarla se debe comunicar a la institución y el Ayuntamiento tiene la potestad de adquirirla antes. Y este procedimiento lo ha dejado claro el alcalde, Jesús Villar, durante el pleno ordinario de septiembre. «Las personas no pueden comprar la vivienda hasta que el Ayuntamiento diga si la quiere comprar o no, con lo cual, no tienen la potestad». Era la contestación que Villar le daba al concejal de Ciudadanos Jordi Roig, quien considera esta potestad de compra de casas «una forma errónea y abusiva» en contra de los vecinos. Y clama porque el Consistorio solo aplique su derecho en caso de fondos buitre, no de familias.

«El alcalde y edil de Urbanismo vuelve a utilizar este derecho de forma equivocada y abusiva, otra vez en perjuicio de ciudadanos particulares y no para evitar precisamente la especulación», reprocha Roig.

Desde Cs insisten: «Consideramos que es un abuso la postura que defiende el alcalde, que admite con toda normalidad que un vecino no pueda comprar la vivienda que quiera en San Vicente hasta que el equipo de gobierno decida si se la quiere quedar o no, provocando así una tremenda indefensión a los ciudadanos frente a la administración, que hace un uso inadecuado de este derecho de tanteo y retracto».

El alcalde y edil de Urbanismo ha autorizado la compra de una vivienda situada en la calle Joaquín Blume por un importe de 90.000 euros. La casa iba a ser adquirida por un particular y no por un fondo de inversión. Es la segunda vez que el Ayuntamiento ejerce el derecho de tanteo para comprar una casa, meses después de que hiciera lo propio con otra situada en la calle La Esperanza que iba a comprar una joven pareja de San Vicente. La ilusión de los novios quedó truncada al impedirlo el equipo de gobierno, que la compró por 115.000 euros. Sin embargo, la adquisición de esta casa ahora mismo está bloqueada porque el propietario, un fondo buitre radicado en Barcelona, no está facilitando la documentación necesaria para poder finalizar el proceso.

El concejal de Cs invita al alcalde a que «pise la calle y pregunte a cualquier persona o pareja que quiera comprarse una vivienda en San Vicente y que ya la tenga apalabrada con el vendedor o con la inmobiliaria cómo le sentaría que el Ayuntamiento les pueda decir que se la queda al mismo precio por el que ellos la iban a adquirir y que deben buscarse otra casa».

No es el único grupo crítico. El portavoz popular, Óscar Lillo, explica que el PP a nivel autonómico ha recurrido esta ley al considerar que vulnera derechos «y puede ser anticonstitucional». Lillo defiende la compra de viviendas que beneficien a familias que viven en exclusión social. Y a su vez, critica la tardanza que el Consistorio ha acumulado desde que compró las primeras viviendas hasta que finalmente este septiembre ha entregado las llaves de cuatro de ellas.

El pleno vuelve a rechazar la bajada del IBI del PP

El grupo municipal popular ha vuelto a recibir un revés. Es la tercera vez desde 2017 que presentaban en el pleno de San Vicente la petición de rebajar en un 10% el IBI a los ciudadanos. El portavoz popular, Óscar Lillo, lamenta que los votos en contra del equipo de gobierno (PSOE-EU) y el apoyo de Compromís y Podemos lo ha impedido. Lillo defiende que el consistorio «al no ejecutar las inversiones presupuestadas en los últimos años» se puede permitir asumir los 1,4 millones de euros que calculan que dejarán de ingresar las arcas municipales.