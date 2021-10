El Campello exige al Consell que asuma el coste de reponer el bus escolar del colegio Fabraquer

El Campello rechaza la propuesta de la Conselleria de Educación para compartir el coste de reponer los dos autobuses escolares que ha suprimido la Generalitat en el colegio Fabraquer. El alcalde, Juanjo Berenguer (PP), explicó este lunes que el Ayuntamiento no puede aceptar la propuesta de la conselleria, ya que carece de competencias para ello. El primer edil señaló que «nosotros no tenemos listado, ni baremo ni nada. Carecemos de competencias para contratar un autobús para el colegio. Es responsabilidad de la conselleria», por lo que el Consistorio reclama que solucione esta situación.

La medida de la Generalitat ha dejado desde el 17 de septiembre a 36 alumnos que viven en la zona norte sin transporte para ir al colegio Fabraquer, situado en la playa de Muchavista. Dos de los tres autobuses han sido suprimidos, ya que Educación afirma que ya no quedan estudiantes beneficiarios de este servicio en la zona norte, y que al resto se les advirtió cuando se matricularon en este centro, y no en el más cercano, el Rafael Altamira, de la posibilidad de que llegaran a perder el servicio de bus, según conselleria.

El alcalde, que junto a la concejal de Educación, Dorian Gomis, se reunió el pasado martes con la dirección territorial de Educación para reclamar una solución, insistió en que «es una competencia de conselleria. No sé si tienen derecho al servicio. Educación dice que estaban advertidos y los padres que ha sido algo sobrevenido. Lo que me parece mal es que alumnos que hasta ahora han usado el servicio ya no puedan tenerlo. Otra cosa serían nuevos alumnos», pero señala que los escolares que ya disfrutaban del servicio deberían mantenerlo. Y que «lo que no puede la conselleria es trasladar al Ayuntamiento un problema que es de su competencia».

Educación planteó en la reunión del martes al Ayuntamiento la propuesta de compartir el gasto de reponer los dos autobuses. Y así lo explicaron desde la Generalitat el pasado viernes a INFORMACIÓN: «La conselleria es sensible ante la situación de este alumnado y ha propuesto al Ayuntamiento una solución para dar servicio a todo el alumnado, que consistiría en la contratación de dos autobuses, uno por parte de la conselleria y otro el Ayuntamiento».

Los padres denuncian el «caos» que esta supresión del servicio les está suponiendo, ya que el transporte público les deja 45 minutos antes del inicio de las clases en el colegio. La parada más cercana del bus escolar del Fabraquer, tras eliminarse las cuatro que había en la zona norte, se ubica ya en el casco urbano, en la calle San Ramón, a 8 km.

Desde Educación explicaron el viernes que los 36 alumnos que se han quedado sin bus «no tienen la condición de beneficiario del transporte escolar, porque por decisión propia de sus familias está escolarizado en un centro diferente al más próximo a su domicilio, que es el CEIP Rafael Altamira», un colegio que por otra parte está también en el centro urbano, a 8 km de por ejemplo el Poblet de Cala d’Or, y cuyo bus sí que pasa ahora por la zona norte.

La conselleria recordó que «a estas familias que optaron por llevar a sus hijos al Fabraquer pese a estar más alejado de su domicilio que el Rafael Altamira, se les informó cuando se matricularon de que no podrían ser beneficiarios del transporte escolar por esta circunstancia y firmaron un papel como que eran conocedoras de esto». Pero en cambio algunos de los progenitores aseguran que no es cierto, y que no se les dio en su momento a elegir el centro donde matricular a sus hijos.

Y agregaron que «no obstante, al haber sitio disponible en el autobús escolar, se les autorizó a utilizar el servicio. Ahora con la remodelación de las líneas que se ha hecho no podemos habilitar un bus en la zona norte al no haber en ella alumnado beneficiario (residente a más de 3 km de distancia por una ruta segura del centro educativo más próximo a su domicilio o ser alumnado de Educación Especial). Una línea de autobús se abre cuando hay alumnado beneficiario del transporte escolar y, si quedan asientos libres, se autoriza a subir a alumnado del centro que no tiene condición de beneficiario».

Concentración de los padres este miércoles ante Educación

Los padres afectados por la supresión del autobús escolar han convocado una concentración este miércoles a las 10.00 horas en la puerta de Conselleria de Educación de Alicante, para exigir al Ayuntamiento y Generalitat una solución a esta situación. La medida cuenta con el respaldo de Podemos, que se ha reunido con los afectados y considera la supresión injustificada.