El presupuesto de Sant Joan vuelve a retrasarse entre críticas de la oposición

Sant Joan d’Alacant todavía no tiene presupuestos para 2021. Y el pleno de presupuestos no será este viernes 8 de octubre como anunció el alcalde y edil de Hacienda, Santiago Román, en la pasada sesión plenaria que, a preguntas de Compromís, aseguró que el trámite estaba llegando a su fin. El primer edil aseguró que la oposición contarían con el borrador con tiempo suficiente para estudiarlo y los partidos claman contra un nuevo retraso que se suma a las previsiones anteriores que no se han cumplido. Y que incluso condicionaban el traspaso de la alcaldía entre PSOE y Ciudadanos,

Román quita importancia y explica que «estamos esperando temas concretos» y reconoce que aunque se ha retrasado «unos días» en una o a lo sumo dos semanas se podrán presentar las cuentas municipales.

Mientras su socio de gobierno el grupo municipal socialista guarda silencio, el resto de partidos en la oposición critican este retraso.

El portavoz Popular, Manuel Aracil, advierte que «este presupuesto está fallido, no hay tiempo para su aplicación». Y de hecho considera que, a dos meses de que se acabe el año, se deberían aplicar los esfuerzos a la aprobación de las cuentas de 2022.

Desde Compromís, que en los últimos plenos han insistido en conocer cuándo estarían elaboradas las cuentas, explican que «es una vergüenza absoluta la dinámica de mentiras constante del señor Román», expresa el portavoz, Sergio Agueitos. «Hay muchísimos proyectos y puestos de trabajo que dependen de que esto salga adelante», añade. Mientras recrimina que «lo peor es el silencio del PSOE, que parece no importarle el daño que se hace a Sant Joan tras ser los principales responsables de haberle entregado la alcaldía».

Desde Podemos, la edil recientemente incorporada, Claudia Sterrantino, explica que «quedan solo dos meses para finalizar el año y el retraso en los presupuestos municipales a golpe de modificaciones de crédito, de prórrogas y excusas surrealistas sobre su elaboración, es la tónica a la que estamos acostumbradas, lo que demuestra una vez más el poco interés por el día a día de las vecinas y vecinos de Sant Joan». La edil explica que además de incumplir la normativa, «deja principalmente a nuestro municipio sin un proyecto de ciudad y con propuestas importantes sin ejecutar. Aprobar los presupuestos en tiempo y forma no ha sido una prioridad en el pacto de gobierno entre PSOE y Ciudadanos».

En el grupo municipal Vox no sentirse sorprendidos de «los derroteros políticos por parte de este gobierno, ni tampoco que no hayan presentado presupuestos de 2021 habiendo entrado en el último trimestre, porque los que ejecutan y dirigen son los mismos con la misma lentitud y dejadez, y lo único que se ha producido ha sido un cambio de cromos en la alcaldía».

La portavoz Gema Aleman reprocha que se anunció que se celebraría una comisión y un pleno, y reclama que se envíe en tiempo y forma el borrador a los grupos políticos de la oposición.

Unas cuentas de algo más de 22 millones de euros

El presupuesto de Sant Joan asciende a algo más de 22 millones de euros, según las previsiones de la concejalía de Hacienda. En torno a la mitad se destina al capítulo de Personal. Y el retraso en la aprobación afecta a la ejecución de las inversiones. Desde Compromís reprochan que las asociaciones han tenido que cobrar a partir de junio las subvenciones por no estar aprobadas las cuentas y que hay programas educativos paralizados.