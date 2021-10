Agost prepara ya sus Danses del Rei Moro y celebra el lunes un acto extraordinario para poder cumplir con la tradición y que los jóvenes “naranjeros” puedan bailar, tras la anulación de los festejos del año pasado. Así, se sumarán a los del año 2020, por lo que dos quintas celebrarán juntas del 26 de diciembre al 1 de enero Les Danses, después de haber cumplido con la tradición de los naranjeros.

La pandemia todo lo ha cambiado, pero en las ancestrales Danses del Rei Moro de Agost no se adquiere la condición de “dancero” si no se cumplen dos requisitos: tener 18 años de edad y recoger las naranjas colgadas en ventanas y balcones de la céntrica plaza de España, a ojos de todo el pueblo. Así es la costumbre y el Ayuntamiento junto a los jóvenes de la población han alcanzado un acuerdo para hacer un acto extraordinario este mes de octubre. “Al no celebrarse danzas el año pasado, los naranjeros de 2021 no pudieron recoger las naranjas y, por tanto, este acto que vamos a hacer ahora viene a darles validez dentro de la fiesta”, ha indicado el alcalde, Juanjo Castelló, quien ha explicado que se celebrará el próximo lunes día 11.

Con el concejal de Fiestas, Francisco Ivorra, se ha reunido con una representación de las “quintas” de 2020 y de 2021, que este año harán fiesta juntos tras la suspensión del año pasado por la pandemia, y han perfilado todos los detalles para el evento extraordinario que formará parte de la programación de la Feria Artesanal y Gastronómica. Así, a las 6 de la tarde se colgarán por balcones y en el monumento al botijo de la plaza de España las naranjas; posteriormente se celebrará el pregón que se deberían haber leído el año pasado por los danceros de 2020 y, al terminar, los naranjeros de 2021 las descolgarán. A partir de ese momento, adquirirán la plena condición de danceros.

Y el 8 de diciembre, como de costumbre, los ya convertidos en danceros del año 2021 leerán su pregón y a partir de entonces la programación volverá a la normalidad, celebrándose las fiestas, si la situación sanitaria lo permite, entre el 26 de diciembre y el 1 de enero. El alcalde, Juanjo Castelló, ha subrayado que “hemos puesto todas las partes mucho sentido común para cumplir con la tradición y salvar el año de paréntesis por las restricciones derivadas de la situación de pandemia que vivimos”. Este año las fiestas se celebrarán con danceros de dos años, algo que es inusual en la fiesta pero que “supone recuperar algo que es una de las señas de identidad de nuestra cultura y de las tradiciones más arraigadas”, en palabras de Francisco Ivorra, concejal de Fiestas.

En unos días se procederá a la firma de un documento de compromiso con los danseros de 2020 y los de 2021, así como los reyes moros, figuras que adquieren un relevante protagonismo y que en esta ocasión estarán encarnadas por Pedro Trujillo y Marisol Castelló que ya firmaron para 2020 pero por la pandemia están aguardando y verán cumplido sus sueño en unas semanas.