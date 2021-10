Una iniciativa de Ecovidrio, apoyada por El Campello, en colaboración con la Fundación Sandra Ibarra, en la lucha contra el cáncer de mama. Este mediodía, la concejalía de Bienestar Social y Mujer, dirigida por la edil Mercé Pairó (Cs) y Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España, han presentado en rueda de prensa “Recicla vidrio por ellas”, la campaña solidaria en favor de la Fundación Sandra Ibarra y su lucha contra el cáncer de mama.

Para ello, Ecovidrio ha instalado dos iglús rosas para el reciclaje de vidrio en la plaza del Ayuntamiento. Unos contenedores que permanecerán en dicha ubicación hasta noviembre, unas cuatro semanas durante las cuales todos los envases de vidrio que se recepcionen serán transformados por la entidad en una donación para la “Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer”.

El primer teniente de alcalde y edil de Servicios y Medio Ambiente, Julio Oca (Cs), durante su intervención, animó a la ciudadanía campellera a colaborar activamente en esta acción solidaria porque, de esta manera “no sólo contribuimos al desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, sino que también lo hacemos con el bienestar de todas las personas que padecen o pudieran padecer esta enfermedad”.

En este sentido, no quiso dejar de pasar la oportunidad de felicitar a la población por su implicación en la campaña veraniega de reciclaje de vidrio “Banderas Verdes”, que ha hecho a El Campello acreedora de una de las ocho enseñas con las que Ecovidrio galardona a los municipios costeros más recicladores a escala nacional, “por lo que no me cabe ninguna duda que nuestro municipio estará, una vez más, a la altura de una causa cuyo premio, en esta ocasión, es el más valioso de todos los premios: La propia vida”, manifestó Julio Oca.

Además, no quiso finalizar su intervención sin poner el valor el esfuerzo realizado por la edil de Bienestar Social y Mujer, Mercé Pairó (Cs), “auténtica artífice de que El Campello sea la primera de las 170 poblaciones de España donde Ecovidrio instalará sus 500 iglús rosas y que, actualmente, se encuentra recuperándose de las secuelas de un accidente”.

Por su parte, Javier Moreno, técnico de la Unidad de Prevención de Conductas Comunitarias Adictivas, adscrita a la concejalía de Bienestar Social, quiso poner en valor el triple objetivo de esta campaña, “generar una acción solidaria, una acción preventiva y la sensibilización de la población”.

Roberto Fuentes, gerente de zona de Ecovidrio en la Comunidad Valenciana, destacó la apuesta de la entidad por este tipo de iniciativas. No en vano, este es el sexto año que de manera consecutiva Ecovidrio pone en marcha “Recicla vidrio por ellas”.

“Una campaña que este 2021 arranca en El Campello, municipio que recicla el doble de la media de la Comunidad Valenciana, y para la que la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada ha ilustrado un miniglú con el lema de la fundación “Llenos de vida”, que se podrá adquirir a través de la web Miniglú.es y cuya recaudación se destinará íntegramente a la Fundación Sandra Ibarra para contribuir a la prevención e investigación del cáncer”, finalizó el gerente no sin antes animar a la población campellera a participar. Por ellas.