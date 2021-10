Tensión en el gobierno de Sant Joan por las desavenencias con el ecoparque

El ecoparque proyecto en Sant Joan d’Alacant se ha convertido en una fuente de conflictos en el equipo de gobierno bipartito Ciudadanos-PSOE. Y no es el primero, ya que esta semana ambos se han enfrentado a cuenta del polémico cartel del 9 d’Octubre editado por Cultura, en manos del PSOE, en el que se aludía al País Valencià y no a la Comunitat Valenciana, que se rectificó.

En el caso del ecoparque, el grupo municipal socialista insiste en la idoneidad del lugar elegido para instalarlo. Y para ello ha iniciado un proceso de participación ciudadana. «Con este procedimiento los vecinos y vecinas de Sant Joan d’Alacant decidirán si el ecoparque continúa en la parcela cedida al consorcio o si el ayuntamiento renuncia a la inversión de 300.000 euros prevista para la implementación de esta instalación», explican.

El proceso de información y consulta tiene una duración de dos meses divididos en tres fases y el grupo municipal que gestiona las áreas de Medio Ambiente y Urbanismo implicadas en este proyecto, y también Participación Ciudadana, espera que haya una alta participación de la población en esta consulta.

Los socialistas arrancan con una primera fase que denominan de «exposición» en la que se van a dar a conocer las características de un ecoparque de tipo D, los requisitos que marca la ley de gestión de residuos y las condiciones que debe tener la parcela. Y en la segunda fase tienen previsto exponer las alternativas «y posteriormente a su estudio se procederá a una deliberación y valoración». Por último, el tercer pasó en el que «será la población de Sant Joan d’Alacant la que decida mediante consulta popular el futuro de esta necesaria y preceptiva instalación», concluyen.

Sin embargo, en una posición antagónica, el alcalde Santiago Román, sigue asegurando que «el ecoparque no va a ir en esa parcela». El primer edil insiste en que «con o sin parcela alternativa la cesión será revocada por el órgano competente».

«Desde Ciudadanos no entendemos cómo Medio Ambiente y Urbanismo en lugar de buscar una parcela alternativa han trasladado toda la responsabilidad al área de Participación Ciudadana», advierte el alcalde, que a renglón seguido recrimina que «el PSOE no contó con los vecinos a la hora de elegir la parcela, especialmente con los 500 residentes afectados por su cercanía a ella, así que menos entendemos ahora que eludan responsabilidades y no se pongan a buscar una alternativa».

Asegura categórico que este mes de octubre va a finalizar con la revocación «en el órgano competente».

Román está molesto con sus socios de gobierno y niega que desde el área de Urbanismo le hayan trasladado ninguna documentación relativa a las condiciones requeridas por el Consorcio. Tampoco el catálogo de parcelas dotacionales municipales ni los informes que han emitido los servicios técnicos municipales. «Ni me han trasladado ninguna documentación ni me han propuesto una parcela alternativa, ni se me ha dado información sobre el proceso de información ciudadana».

Román: «Le he pedido al PSOE que rectifique»

El alcalde de Sant Joan está buscando la fórmula para poder revocar la cesión de suelo de en mayo al consorcio Terra. El órgano que lo tramitó es la junta de gobierno, donde está en minoría frente al PSOE. Y asegura que ha pedido a sus socios «que rectifiquen». Y ello porque «los vecinos tienen toda la razón, no puede situarse un ecoparque a 8 metros de las casas, por las molestias por ruidos y por la entrada y salida de camiones».