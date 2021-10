La Asociación de Mujeres de El Campello (AMUDECA), creada en el año 1996, cumple 25 años. Desde el principio, esta asociación ha tenido como objetivo estar al lado de las mujeres, a través de sus programas culturales y sociales. Por tanto, AMUDECA cumple una importante labor de voluntariado social, consiguiendo así una mayor integración y participación de las mujeres en el municipio de El Campello.

De esta forma, la asociación siempre ha tenido como meta crear para todas las mujeres un lugar de encuentro y al mismo tiempo tratar de dotar a las mismas de una mejor formación cultural para no sentirse discriminadas a nivel laboral y social, promoviendo siempre la igualdad entre los géneros.

Con esta inquietud la asociación ofrece, desde sus inicios, una gran variedad de actividades como manualidades, confección, aeróbic, yoga, gimnasia, clases de baile (de salón, sevillanas o español), charlas, conferencias y exposiciones con expertos.

Sin duda, una mujer que ha sido una figura esencial desde la formación de AMUDECA es Mayka Bethancour, presidenta de la asociación hasta hace unos meses, y que anteriormente ejerció el cargo de vicepresidenta. «La asociación se fundó en marzo de 1996 porque había cuatro o cinco mujeres que empezaban a tener conciencia sobre el problema de la mujer en la sociedad. Yo entré a formar parte de AMUDECA en el mes de abril del mismo año, fui a la primera reunión y ya me quedé con el cargo de vicepresidenta. Dije que sí y me quedé 14 años ejerciendo ese cargo», explica Mayka Bethancour y añade: «al principio no teníamos una sede propia pero íbamos haciéndonos hueco para tener nuestro espacio y para ofrecer las actividades enfocadas a las mujeres. Poco a poco AMUDECA creció y llegamos a tener 500 mujeres como socias en activo. Además, no solo hacíamos actividades de ocio y festivales benéficos si no que nos reuníamos una vez al año y organizábamos charlas llamadas ‘Encuentro de mujeres’ en las que empezamos a tratar temas importantes como la fibromialgia, el papel de la mujer en la sociedad, los derechos de la mujer, la violencia de género. Todos estos encuentros se trataban con expertos».

AMUDECA siempre ha estado al lado de las mujeres llevando a cabo diferentes iniciativas, estando presentes en el mercadillo de El Campello con pancartas contra la violencia de género o ayudando con profesionales, como psicólogos o abogados, a las mujeres que acudían a ellas con distintos problemas. «Siempre hemos tenido abiertas nuestras puertas y éramos como amigas para las mujeres que acudían a nosotras y nos contaban sus problemas. Nosotras las introducíamos en la asociación, las ayudábamos y en un mes ya estaban completamente integradas. Esa es la esencia de AMUDECA, ayudar a las mujeres y ser un punto de encuentro para ellas», destaca Mayka Bethancour.

Mayka ha tenido a su lado durante todos estos años a diferentes mujeres que han sido fundamentales para ella y para la asociación: Loli Pérez, vicepresidenta; Dori Vidal, tesorera y Milagros Lobón, secretaria.

El Ayuntamiento de El Campello siempre ha apoyado a AMUDECA y cuando se construyó el centro social la asociación tuvo su sede propia allí. Actualmente, sigue teniendo dicho espacio a pesar de que con el covid-19 no han podido llevar a cabo tantas actividades como en años anteriores. Poco a poco se está retomando la actividad. Ahora, Bethancour ha dimitido debido a su estado de salud y el 3 de septiembre fue elegida como presidenta por unanimidad Reyes Torres.

«No queremos que AMUDECA desaparezca puesto que tiene una importante labor social y ha sido un apoyo para muchas mujeres con problemas. Estamos luchando codo con codo por salir adelante a pesar de las circunstancias ya que no contamos con muchas salas disponibles en el centro social y el gimnasio no se encuentra operativo por lo que no podemos realizar las mismas actividades que antes del covid», recalca Reyes Torres, actual presidenta de AMUDECA.

El número de socias también ha disminuido a 70 u 80, debido a que no se pueden llevar a cabo todas las actividades, por los aforos y las restricciones.

Reyes Torres era socia y profesora de teatro en la asociación, ha organizado distintas obras escritas por ella y lleva en el cargo de presidenta tan solo un mes pero tiene muchos proyectos en mente, además, ha subrayado que AMUDECA es necesaria para muchas mujeres y que tiene unos objetivos que deben seguir defendiéndose.

«Tenemos muchos proyectos e iniciativas y tengo un equipo increíble a mi lado que no deja de trabajar por esta asociación y por las mujeres que forman parte de ella. Para celebrar el 25 aniversario queremos organizar un festival benéfico el próximo año. Después de una trayectoria como la de AMUDECA la asociación debe seguir adelante en homenaje a todas las presidentas que han llevado a cabo una labor maravillosa», resalta la nueva presidenta.