¿Qué perspectiva tiene la Junta Festera en estas fiestas tras el parón por la pandemia?

Yo creo que estas fiestas van a ser una antesala de lo que tiene que venir, que es celebrar las fiestas tal y como las conocíamos antes de la pandemia. La flexibilización de las medidas sanitarias ha llegado en unas fechas muy cercanas a las fiestas de Moros y Cristianos, y no hemos tenido tiempo de preparar algo acorde con la nueva normativa. De todas formas soy de las que piensa que las fiestas de Moros y Cristianos no se pueden celebrar a medias, por eso todos los actos que se van celebrar son simbólicos. De esta forma no perdemos la esperanza y sabemos que el 2022 va a ser un año muy recordado.

¿Qué consecuencias económicas ha conllevado la anulación de las fiestas el pasado año en el municipio? Y a nivel anímico, ¿cómo lo han sobrellevado las comparsas y los integrantes de las fiestas?

Una crisis sanitaria como esta también provoca una crisis económica, y cuando la gente lo pasa mal, lo primero que deja de lado son gastos no necesarios como las fiestas. Pero sé muy bien que los festeros y festeras van hacer un sobreesfuerzo porque tienen muchas ganas de retomar esos momentos de reencuentros con amigos y familiares en las comparsas, de volver a sentir el olor a pólvora en las calles, de desfilar acompañados de bandas de música y de volver a sentir eso que sólo la Festa sabe hacer.

¿Qué inversión se ha destinado este año a las fiestas?

Las fiestas de Moros y Cristianos se sufragan con la contribución de los festeros desde sus comparsas y con la aportación del Ayuntamiento de El Campello. Los festeros se hacen cargo de las bandas de música, los trajes para los desfiles y el acondicionamiento de las barracas para sus momentos de reunión y hermandad. Al no ser posible todo ello, ha sido el Ayuntamiento quien ha costeado la gran parte de las actividades que se van a llevar a cabo. Se ha destinado menos cantidad de dinero que en años anteriores al covid a consecuencia de no tener una programación habitual.

En cuanto al dispositivo de seguridad, ¿qué despliegue va a haber para los días que duran las fiestas?

La seguridad es competencia del Ayuntamiento y del Estado, y desde la Junta Festera hemos pedido prudencia y responsabilidad en estos días informando a todos los festeros de la normativa vigente. Estoy segura que los festeros del municipio de El Campello van a seguir dando esa muestra de responsabilidad y saber estar que les caracteriza.

¿Se van a realizar todos los actos habituales o se van a omitir algunos a causa del virus?

Las Fiestas de Moros y Cristianos se tienen que celebrar con total normalidad, es por ello que este año, al igual que el anterior, no las vamos a celebrar tal y como las conocemos, con desfiles, embajadas, desembarco, música, pólvora… Los actos que hemos preparado junto con la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento nos harán recordar esos momentos de fiestas con la premisa de la música festera como protagonista.

¿Cuál de todos los actos es más simbólico para los habitantes de El Campello?

No sabría decirte porque cada acto es especial en sí mismo, además, para cada festero cada uno de ellos tiene un significado distinto. Pero si hay alguno con una simbología especial este es el Desembarco, pues es casi el pistoletazo de salida de nuestras queridas Fiestas, aunque dentro de ellas se viven tantos momentos y tan intensos que es difícil pensar solo en uno de ellos.

¿Habrá actividades dirigidas especialmente a los niños?

Los niños y niñas viven la fiesta de una forma diferente a los adultos, pero al igual que ellos, también les gusta escuchar música festera y todo aquello relacionado con los Moros y Cristianos, por eso estoy segura que se emocionarán y disfrutaran igual que los adultos de los actos que hemos preparado.

¿Qué tienen de especial los Moros y Cristianos de El Campello respecto a otras localidades?

Lo que hace grande a las Fiestas de Moros y Cristianos es que aunque el patrón es más o menos el mismo en la mayoría de las localidades, en cada municipio siempre hay algún elemento que las hace únicas e irrepetibles. De mi pueblo, El Campello, tengo que defender nuestros dos actos con más reconocimiento, el Desembarco y las Embajadas.