SÁBADO 16 DE OCTUBRE

19:00 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Danza-teatro. «Deshielo». La Coja Dansa. 50 minutos. Chica Inuit vive en un poblado de iglús donde el frío es intenso y constante. Deshielo habla del viaje, de las soluciones personales ante el cambio climático y el deterioro de nuestro ecosistema. Habla de la amistad como el arma más efectiva y de cómo personas ordinarias pueden provocar cambios extraordinarios. Entrada con invitación. Se podrán reservar en www.instanticket.es y presencialmente en la Conserjería de la Casa de la Cultura (horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00. Sábado de 10:00 a 13:00. Hora y media antes de la actuación).

VIERNES 22 Y SÁBADO 23

20:00 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. CIrco contemporáneo. Circarte es un festival de artes escénicas especializado en circo contemporáneo que se celebra anualmente en la Provincia de Alicante desde 2009. Su programa incluye principalmente espectáculos de circo contemporáneo de calle y sala, a menudo fusionados con danza, teatro, música y otras expresiones artísticas. Se complementa con actividades paralelas como talleres de circo, formación profesional, exposiciones, espacios de debate, ciclos cinematográficos, encuentros o conciertos, con el fin de generar espacios de intercambio y convivencia entre artistas, profesionales y público. Entrada 5€.

VIERNES 29 DE OCTUBRE

De 17:30 a 19:30 h. Sala alternativa de la Casa de Cultura. Taller familiar. «Reciclaje de cartón». Karen Jarufe. En estos talleres monográficos los niños tendrán la posibilidad de explorar, combinar diferentes materiales alternativos y elementos reciclados, que a través de un proceso de transformación se convertirán en juguetes personalizados con los que pondrán a volar la imaginación. De esta forma los peques se irán introduciendo en aspectos relacionados con el reciclaje a través del juego, al tiempo que se favorece la creatividad, el desarrollo y el perfeccionamiento del juego simbólico conectando y acomodando el mundo real con el imaginario que puedan crear. Gratuito. Inscripciones a través de info@coladeraton.es

SÁBADO 30 DE OCTUBRE

20:00 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro de comedia. Cabaré. Associació Cultural Medusa d'Or Teatre. 90 minutos. «Cabaré» es todo un rechazo a la seriedad y una apuesta clara y sencilla por el arte de vivir. Todo y nada en un cóctel de locuras razonables, de locura de los cuerdos o la cordura de los locos, una ópera transformada en cabaré, un drama transformado en comedia, la vida transformada en ficción. Entrada con invitación.

VIERNES 5 DE NOVIEMBRE

20:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro adulto. «Emparejados». Almadraba Teatro y Taller de Artes Escénicas de El Campello. 60 minutos. Dramaturgio inspirada en los textos de varios autores. Una divertida comedia sobre las dificultades del amor ambientada en una cafetería en la que todo es posible y el desamor se esconde detrás de una taza de café. Entrada gratuita previa invitación.

SABADO 6 DE NOVIEMBRE

19:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Concierto. El 36º Festival de Orquestas «Villa de El Campello». A cargo de la Orquesta Batiste Mut. 70-80 minutos de duración. Con motivo del mes de la música, se realizará un concierto, que será un auténtico espectáculo. Entrada gratuita previa invitación.

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE

20:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro juvenil y adulto. Lázaro. 60 minutos de duración. Leamok presenta una adaptación libre del clásico español El Lazarillo de Tormes. Es la misma historia universal que todos conocemos. Casi. Lázaro comparte su historia y su litrona. Cuenta cómo va cambiando de amo, pero los amos del siglo XXI no son los mismos que los del XVI. El espabilado, se trae a su colega Marco, que hace música. Ya que nos cuenta sus penas, al menos que tengan un poco de flow. Entrada 5€.

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

19:00 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Danza teatro familiar. Rebelión. Duración 50 minutos. Con la dirección de la Teta Calva. Cinco mujeres, cinco obreras. Es pronto. El día despunta. El sol sale, pero desde la fábrica no se ve. Las manos están listas para el trabajo, para producir. Son parte de la máquina. Son el ganado. Una cinta transportadora que nada transporta. Una secuencia sin fin. Sin descanso. Sin vida. Sin tiempo. Metales y vidasoxidadas. Y manos cansadas. Work, work, work! ¿Hasta cuándo vamos a tener la cabeza entre los hombros? ¿Cuándo saldremos de esta jaula? Hoy. Hoy es el día para decir basta. Hoy vamos a levantarnos. Hoy izaremos la bandera de la rebelión eterna. Hoy caerán los opresores y saldremos al campo, a ver la hierba y a escuchar a los pájaros. Hoy podré pasar más tiempo con mis hijos, con mi madre o conmigo misma. Hoy es mi día. ¡¡¡¡¡Rebelión!!!!! Entrada 5 €.

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE

20:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Concierto. «Tardor». La carretera secundària de Tardor condueix a El Mal Pas. El títol del quartàlbumdelsvalenciansens porta a una de les platges de Benidorm, la qual va ser refugid'infànciad'Àlex Martínez, compositor, guitarra i veu del quintet. Però no ésnomés un paisatge, també és el nom que rep el sabor a desencís, un regustmetàl·lic que deixenalgunesrelacions a la indústria musical. I finalment este mal pas és, per descomptat, la consciència per part de la banda que potser han errat el camí. Entrada 5€.

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE

20:30 h. Teatro-Auditorio Pedro Vaello. Teatro adulto. Mauthausen, la voz de mi abuelo. Duración 60 minutos. Un espectáculo unipersonal que juega con el humor, la narración oral, el clown, el cuentacuentos y el monólogo multipersonaje popularizado por Darío Fo. Entrada 5€.