Francisco Flores: «La peor decisión que me ha tocado tomar ha sido suspender las Hogueras»

Las Hogueras vuelven a estar en periodo electoral. ¿Cómo está siendo el proceso?

Las elecciones son a principios de noviembre, pero si solo hay una candidatura, el 15 se publica y la semana siguiente ya se hace el cambio de poderes. Se ha presentado Mercedes Lillo, que era la presidenta de Carrer Major.

¿Será la primera presidenta? ¿Qué puede decir de ella?

Es una festera desde hace mucho y es una buena candidata a presidir la Federación. Pero no será la primera mujer, ya hubo una presidenta en 1988.

En su caso, ¿qué balance hace de sus tres años?

El balance es positivo. El equipo ha hecho un gran trabajo desde que empezamos hasta ahora. Ha habido cambios significativos el primer año que creo que a los festeros les gustó. En mi caso, es una satisfacción haber sido presidente. Lo he dado todo. Y mi equipo lo ha dado todo, dentro de lo malo.

Y la pandemia lo truncó.

Han sido dos años complicados. Ha sido muy difícil trabajar así, sin poder hacer actos, sin poder celebrar las fiestas. Hemos tenido muchas reuniones y muchas decisiones que no me habría gustado tener que tomar.

¿Cuál ha sido la más difícil de tomar?

Como presidente de la Federación de Hogueras y Barracas decidí junto a la concejalía de Fiestas suspender las Fiestas, es duro.

Durante el confinamiento se intentó que las Hogueras estuvieran vivas.

Dentro de lo posible intentamos hacer actos, hacer Fiesta desde casa y motivar a la gente para que no borrara. En esos momentos la gente estaba muy desmotivada.

Y aún así la pandemia hizo estragos en algunas comisiones.

La verdad es que sí, hizo mucho daño. Afectó a la Hoguera Hernán Cortés. Se tomó un año de excedencia y por suerte ha vuelto en septiembre. Dentro de lo malo no hubo muchas bajas y había ganas de retomar y de volver a ilusionarse. Nos sorprendió positivamente. Le pregunté a la secretaria, hubo bajas y también altas. Continuamos con los mismos socios, alrededor de mil.

¿Qué se le ha quedado en el tintero?

Afortunadamente el primer año hicimos bastantes cosas, el equipo entró con ganas e hicimos muchos cambios. Me gustaría que la gente hubiera visto en la calle todo el trabajo que hemos hecho y los cambios que nos quedaron por hacer. Estamos todo el año trabajando y al no salir a la calle parece que no se trabaja. Me habría gustado ver el trabajo reflejado en la calle.

¿No hacer fiesta no ha reducido el trabajo?

Hemos tenido muchas reuniones, decisiones, han sido tres años duros.

Entró con una deuda heredada de la anterior Federación de 26.000 euros. ¿Sigue estando ahí?

Era una patata caliente con la que hemos tenido que trabajar todos los ejercicios. Agradezco a la concejalía de Fiestas porque parte de que esto se haya solucionado ha sido gracias a haber aumentado la subvención, y a las cuotas que se pagaron el año pasado, cuando no hubo fiesta, y a los patrocinadores, gracias a todos ya no tenemos deuda. Cuando nos den la subvención, que esperamos que sea pronto, quedará muy bien para los que entran.

¿Espera que algunas de sus mejoras, como adelantar la plantà infantil, se mantengan el año próximo?

Creo y espero que sí, que lo que salió bien no se debe cambiar. Pero todo depende de la junta directiva que entre.

Debe ser extraño no poder cerrar el ciclo con las belleas recién nombradas.

Es una pena, son seis chicas y niñas encantadoras. Y para ellas también es extraño. Pero es un ciclo de tres años. Los que entren lo harán igual de bien y estarán igual de bien que nosotros.

¿Qué ha sido lo peor de este tiempo?

Hay gente que después de todo lo que hemos pasado no lo ha puesto nada fácil y nos ha hecho mucho daño al equipo y a mi. Y todo malo no puede ser. Hemos pasado malas noches. Dejas familia y amigos. Y no es justo. Sabía que habría críticas, pero no a este extremo. Y por eso se me ha quedado un sabor agridulce. Espero que ahora aporten y no molesten con el nuevo equipo, para que se pueda trabajar bien.