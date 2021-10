San Vicente tendrá que parar la obra del pabellón para incluir el dinero del sobrecoste en la actuación

Las obras de construcción del pabellón polideportivo de San Vicente del Raspeig van a paralizarse unos meses mientras se redacta un modificado. El alcalde cree que serán dos meses, pero la oposición teme que se alargue mucho más.

La construcción iniciada en octubre de 2020 había alcanzado un buen ritmo. Y desde el primer momento, había satisfacción en el equipo de gobierno porque podían contemplarse los adelantos de la tan necesaria y esperada obra deportiva. Unos trabajos que ahora se van a suspender temporalmente. El alcalde, Jesús Villar, explica que los técnicos municipales han propuesto que «se le conceda a la dirección facultativa la posibilidad de hacer un modificado » y ello conlleva una paralización, según explica, de dos meses. Es lo que los técnicos han expresado en la reunión que esta semana se ha celebrado entre el área de Urbanismo, que dirige el primer edil, con los representantes de los grupos municipales a quienes se explicó el punto en el que se encuentra esta intervención. La reunión era necesaria tras conocerse que la obra tendrá que terminarse a expensas de un sobrecoste valorado en el 10% de la actuación, de 7,1 millones de euros debido al incremento del precio de los materiales.

El equipo redactor del proyecto, que ostenta la dirección facultativa de la obra «va a hacer un estudio profundo de las modificaciones que hay que acometer y se va a hacer un proyecto modificado», explica Villar, quien añade que posteriormente habrá una valoración técnica de los funcionarios del Ayuntamiento con el proyecto que se presente. Serán quienes hagan la supervisión, pero no la valoración económica y el modificado, como habían solicitado Ciudadanos y PP.

«Se quiere hacer un buen estudio de todas las partidas, con detalle. Se verán las modificaciones que se proponen y qué cantidad cambia el precio al alza o no. Podría ser un modificado cero», alega Villar.

Es el pleno quien debe aprobar el inicio de la redacción del modificado y la paralización de la obra. Sin embargo, no se va a tratar en la sesión de este mes de octubre. Mientras no se dé luz verde, los trabajos continuarán, a un ritmo más lento, aunque como lo está haciendo desde el verano.

EU, socio del PSOE en el gobierno, y crítico desde el principio al elevado coste de la obra, guarda su opinión hasta conocer el estudio de modificación. «No podemos saber si va a suponer un incremento o un coste cero», advierte la edil Raquel Rodríguez, «tenemos que ver qué alternativas encuentra la dirección facultativa».

En la oposición, tanto Cs como el PP defienden la necesidad del pabellón, pero no están de acuerdo con un sobrecoste y apuntan que la paralización va a ser de más de dos meses. El portavoz de Cs, Pachi Pascual, ha afirmado que «lamentablemente vemos cómo se tiene que paralizar una obra necesaria para San Vicente y que ya empezó con mucho retraso, por lo que confiamos en que se puedan reanudar lo antes posible, eso sí con todas las garantías». Añade que «esperamos que las modificaciones que se hagan no desvirtúen el proyecto original y que unas obras que ya costaban más de 7 millones de euros no se encarezcan todavía más ni se planteen mas sobrecostes en el futuro». Por su lado, el portavoz del PP, Óscar Lillo, insiste en que «los contratos están para cumplirse. Ahora van a proponer mejoras, que podían haber hecho al principio. Nos sentimos engañados». Lillo lamenta que «quieren justificar un sobrecoste con un modificado». Y pide que la suspensión no suponga un coste extra para los vecinos.