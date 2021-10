Sant Joan debate en el pleno recuperar el suelo del ecoparque

El alcalde, Santiago Román, ha decidido finalmente que sea el plenario el que valore la revocación de la cesión del suelo al consorcio Terra para construir esta macroplanta y recuperarlo.

Fue la junta de gobierno el órgano que decidió ceder este solar y, en principio, donde se debería dilucidar. Sin embargo, en este órgano el primer edil se encuentra en minoría. Román ha decidido avocar las competencias y llevarlo a pleno y este lunes se celebró la comisión de Hacienda donde se trataba el punto.

Todos los grupos informaron favorablemente salvo el grupo municipal socialista que, significativamente, se abstenía pese a que impulsó dicha cesión de la parcela.

El hecho de que no haya sido un no rotundo insufla esperanzas en el alcalde que insiste en apelar a su socio de gobierno PSOE, para que reconsidere su posición «En aras de dar una mayor visibilidad y participación al principal órgano del Ayuntamiento, y vista la polémica suscitada por la ubicación de la parcela y las protestas de cientos de vecinos, cumpliendo con mi palabra, se lleva a pleno dejar sin efecto la concesión de la parcela como ecoparque, y en octubre, tal y como me comprometí con los vecinos», indica Román.

A la vez que lamenta que por el momento no ha recibido alternativa de Urbanismo ni Medio Ambiente, ambas dirigidas por ediles socialistas.

Por su parte, desde el PP explican que propusieron el viernes someter a pleno la decisión sobre la instalación del ecoparque. Su por- tavoz, Manuel Aracil, ha brindado el apoyo del grupo popular para re- vocar la cesión de la parcela ubicada en una zona residencial.