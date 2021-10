La biblioteca de El Campello reduce un 40% su horario al acabar su contrato la adjudicataria

Drástica reducción del horario de la biblioteca municipal de El Campello por el retraso en la licitación del nuevo contrato para dar el servicio. Podemos denunció este jueves que las instalaciones han acortado su horario desde junio en más de un 40%. De estar abierta 37,5 horas a la semana, ha pasado a solo 21 horas, debido a que antes del verano expiró el contrato y aún no se ha formalizado el nuevo, por lo que se ha tenido que hacer un contrato menor para mantener el servicio, lo que hace que por limitaciones legales no se pueda exceder una determinada cantidad de dinero. Desde el Ayuntamiento anunciaron ayer que el 2 de noviembre volverá a su funcionamiento normal con la entrada de la nueva empresa.

Esto ha obligado a reducir el horario de forma muy sensible, ya que actualmente es de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas, y lunes, miércoles y viernes, de 17.00 a 20.00 horas.

El edil de Podemos Eric Quiles lamenta que «una vez más el equipo de gobierno no ha llegado a tiempo, se ha acabado un contrato y no ha sacado aún el nuevo. Y han pasado ya cuatro meses. Esto ha obligado a realizar un contrato menor a las personas que estaban dirigiendo la biblioteca, con lo cual ese contrato tiene que ser menor a 15.000 euros, y no da para pagar esos sueldos, lo que ha llevado a reducir el horario en más de un 40%. Esto es un despropósito por parte del equipo de gobierno, estamos a la espera del nuevo contrato. El anterior horario ya nos parecía muy justo, pero ahora, haber reducido el horario casi a la mitad nos parece un escándalo».

Además, «pese a que en la mayoría de espacios y actividades se han levantado restricciones, en la biblioteca se mantienen las impuestas desde el principio de covid, cuando en otros municipios ya dejan entrar para recoger los libros, quedarse a leer, estudiar...».

Por su parte la edil de Cultura, Dorian Gomis, anunció que el proceso de licitación ya ha finalizado y solo queda la firma del contrato con la única empresa que se ha presentado, que se firmará en los próximos días, de forma que ya el martes 2 de noviembre la biblioteca volverá a su horario habitual con la entrada en vigor del nuevo contrato.

Del mismo modo, la concejal destacó que este verano la reducción del horario se ha compensado con el exitoso servicio de Biblioplaya que se ofrece en Muchavista y Carrer La Mar. Y en cuanto a las restricciones por el covid en la biblioteca, destacó que se cumple de forma escrupulosa con la normativa y que las medidas anticovid se relajarán cuando así lo establezca la Conselleria.