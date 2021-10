«Queremos motivar a los festeros porque el ambiente está muy frío»

La nueva presidenta de la Federación de Hogueras y Barracas ha dirigido durante años la comisión de Carrer Major. Su objetivo es unir a foguerers y barraquers y engrandecer la Fiesta tras dos años en los que los monumentos y los festeros no han podido salir a la calle.

¿Qué le motivó a presentar su candidatura?

Llevo muchos años en Hogueras. Ya pertenecía con mi padre a Lillo Juan. Tengo una trayectoria festera familiar larga. Mi marido es barraquer y ha estado en la Unión de Comparsas de Moros y Cristianos. En 2008 entramos en Carrer Major, en 2011 asumí la presidencia. Y esto es algo que tenía como un reto. Hasta ahora había antepuesto mi vida privada, por mis cuatro hijos y mis padres. El vicepresidente, José Luis Beltrán, me animó. Lo tuve que pensar poco. Y cuento con el apoyo de mi familia.

Al no haber otra candidatura la suya ya se ha proclamado. ¿Qué sentimientos tiene?

Estaba muy tranquila. Cuando me decidí a presentarme lo compartí con mis compañeros presidentes. Pero el día de la proclamación me puse nerviosa me vinieron recuerdos de mi familia, de mi padre que era un gran luchador. Este es un proyecto muy emotivo, y es como la guinda del pastel.

¿Cuál es su proyecto?

Hacer fiesta que nos una a Hogueras y Barracas. Somos iguales, pero cada uno tenemos una estructura para celebrarlo. Hay que buscar el punto que nos una. Nos faltan fiestas de convivencia, que estemos juntos. Conocernos más y hacer fiesta y que el pueblo vea que no es una fiesta privada, que es una fiesta de ‘carrer’. Las Hogueras estamos abiertas al pueblo.

Y se enfrentan a un 75 aniversario de la creación de la Fiesta

Tenemos por delante un año muy emblemático, razón de más aún para darnos a conocer al pueblo. Primero tenemos que tomar nuestros puestos, reunirnos y sentar las ideas. Tenemos muchas y nos falta perfilarlas. Queremos hacer actos que sean emblemático y que dejen constancia.

Es la segunda mujer en presidir el órgano festero. ¿Le produce orgullo?

Huyo un poco de todo esto. No me he presentado a Federación por el hecho de ser mujer, sino por festera. Que yo sea presidenta es el vivo reflejo de la Fiesta, la mayoría somos mujeres. Hasta ahora los roles que ocupábamos eran diferentes, pero cada vez ocupamos nuevos puestos. Estoy orgullosa de que Enma lo fuera en 1988, con una gestora, y ahora yo. Esto ya es parte de los tiempos que vivimos.

Tras dos años sin celebrar Hogueras, ¿cómo se plantean las de 2022?

Estamos todos pendientes de la situación, de los protocolos. Creo que se van a ir pudiendo hacer actos. Pienso que Hogueras habrá, ya hay desfiles de Moros y Cristianos, y que podremos organizarlas.

Su antecesor introdujo novedades. ¿Hay algún aspecto que se van a implementar?

Queremos realzar todo lo que ya tenemos. Bastante frialdad hay con este parón. Motivar a la gente va a ser una de las cosas más importantes que nos toca. Fran hizo algo muy bueno, la plantà del monumento infantil. De momento vamos a calentar el asunto que está bastante frío, empezar a hacer actos, animar a la gente...

¿Qué sensación hay ahora mismo?

Hay un poco de incertidumbre a la hora de hacer cosas, por las medidas de seguridad. Ahora vamos a celebrar Halloween con medidas de seguridad e incertidumbre y tenemos que aprender a vivir así. En ese sentido está todo un poco frío. Las Hogueras hemos mantenido el ambiente con playbacks, presentaciones online... Las barracas están un poco más paradas. Tenemos que calentar motores y hacer convivencias y coger confianza. Esa incertidumbre nos lleva a no saber qué podemos hacer. Poco a poco podremos retomarlo todo.

¿Cómo es el equipo que ha conformado?

Hay gente de diferentes hogueras y barracas y habrá áreas y grupos de trabajo acogiendo a festeros de hogueras y barracas para trabajar en un proyecto común. Cuento con personas de Lillo Juan, Santa Isabel, Ancha, de Carrer Major, de Haygón, de Carrer Nou, de Mambo, de Ganduls... y con ellos conocer desde dentro las necesidades y proyectos que tienen cada un. Y saber por dónde ir.

Aún tiene un libro por escribir.

Están todos los renglones por escribir, todo está en nuestras cabezas y necesitamos darle forma en un sitio donde nos podamos reunir.