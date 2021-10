Vuelven las colas y las quejas al Ayuntamiento de San Vicente por los retrasos en las citas

Son muchos los vecinos que se quejan desde el principio porque les es muy difícil poder contar con una cita o no están conformes con el sistema y exigen que también se pueda pedir una cita de forma telefónica. Un vecino sanvicentero ha reclamado ante el Síndic de Greuges al considerar que existe una brecha digital y no todas las personas son capaces o tienen los medios para solicitarla telemáticamente; y cree que la alternativa de acudir al Ayuntamiento para que un auxiliar le ayude a sacar la cita no es operativa porque supone que el usuario «tendrá que desplazarse dos veces, para pedir la cita y el día que acuda, y puede que la persona viva lejos del Ayuntamiento y le cueste desplazarse», advierte el reclamante. Y añade a su petición que no sea necesario tomar una cita para presentar un escrito en la oficina de atención al ciudadano, Civic.

El Defensor del Pueblo Valenciano ha admitido su queja y ahora, hace unas recomendaciones al ayuntamiento sanvicentero, en la que se encuentra la de añadir la atención telefónica. Y advierte que aunque el consistorio asegura que existe el servicio, en la investigación realizada se ha comprobado que no es posible coger una cita por teléfono. El Síndic apremia al Ayuntamiento a que, una vez finalizado el estado de alarma, «limite en la medida de lo posible los supuestos de exigencia de cita previa para entablar relación con la administración y revise el funcionamiento de las vías de obtención de cita previa (entre ellas, la telefónica) con el fin de asegurar efectiva su disponibilidad para la ciudadanía».

En el mismo sentido se manifiesta el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) sensibilizado tras recibir quejas de varios vecinos ante los problemas que se encuentran a la hora de pedir cita para ser atendidos presencialmente en el Ayuntamiento.

La concejal Mariela Torregrosa ha explicado que «la implantación de la cita previa no funciona adecuadamente y es urgente introducir cambios en el sistema, además de reforzar el personal del Civic ante la sobrecarga de trabajo que sufre».

En los últimos días, ha sido imposible solicitar cita telemáticamente durante varias jornadas, lo que ha llevado a algunos vecinos a tener que acudir al Ayuntamiento para intentar realizar sus gestiones, aunque a la entrada del edificio se indica que deben hacerlo a través de la web.

A los problemas para solicitar cita se añade la escasa disponibilidad de horas para realizar determinados trámites. Torregrosa cree que «no es normal que haya tantos problemas para solicitar cita previa ya que, a pesar de que muchos trámites se deben realizar ya a través de la sede electrónica, también hay otros que solo se pueden hacer de forma presencial, como por ejemplo solicitar el certificado electrónico, u otros que los particulares tienen derecho a realizar en persona como es presentar documentación por Registro, o simplemente no disponen de medios o conocimientos informáticos para hacerlo». A su juicio es necesario tomar medidas y exige al equipo de gobierno que busque soluciones para mejorar la atención que se presta a los vecinos, «que en ocasiones tienen que realizar trámites urgentes y no pueden esperar a que se les dé una cita dos semanas después».