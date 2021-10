El pleno tumba la comisión de investigación al alcalde de San Vicente por prevaricación

No habrá comisión de investigación por la denuncia del jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de San Vicente contra el alcalde Jesús Villar (PSOE). El pleno rechazó en su sesión ordinaria de este miércoles por la tarde la moción del PP para que el consistorio abriera un proceso para aclarar esta denuncia del abogado municipal.

Los votos en contra del equipo de gobierno de PSOE y EU, junto con el de Podemos y la abstención de Compromís, hicieron que no saliera adelante la propuesta de los populares. Las dos formaciones de izquierdas que se encuentran en la oposición alegaron que no se puede abrir un proceso paralelo en el Ayuntamiento para un tema que ahora mismo está en el juzgado.

La portavoz del PSOE, Asun París, pidió la retirada de la moción por errores con las fechas, reclamando que «se deje trabajar a la justicia», recordando que «solo hemos recibido una petición de información por parte de la jueza» y que todos los partidos tienen toda la documentación.

El PP pedía el apoyo de todos los grupos para la creación de una Comisión Informativa Especial por la denuncia por presunta prevaricación administrativa, interpuesta por el Jefe de los Servicios Jurídicos contra el primer edil, por la prórroga forzosa del contrato de servicios de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado con informes en contra. Su portavoz, Óscar Lillo, explicó en el pleno que «lo único que pide esta moción es transparencia ante un tema muy grave. Lo que pretende es conocer, después de que sistemáticamente el alcalde haya regateado las solicitudes de que diera explicaciones. Esto lo hubiera podido evitar antes el alcalde si hubiera explicado lo que sucede y dado la información de forma adecuada».

La medida fue respaldada también por Cs y Vox, aunque al abstenerse Compromís y rechazarla Podemos, fue tumbada, ya que era necesario el apoyo de las dos formaciones de izquierdas para su aprobación frente al equipo de gobierno, quedando 10 votos a favor, 1 abstención y 12 en contra -un concejal del PSOE y otro de Vox no acudieron por enfermedad-.

Cs reclamó la necesidad de esta comisión para depurar responsabilidades políticas, al margen del ámbito judicial. Su portavoz, Pachi Pascual, explicó que «nosotros creemos que el alcalde debe dar explicaciones sobre un asunto que puede ser grave, y por eso somos partidarios de crear una comisión informativa especial, en la que no se trata de juzgar al alcalde, que eso ya lo hará en su caso la justicia, sino de obtener información sobre la prórroga forzosa de un contrato caducado a raíz de la denuncia presentada, no por un particular ni por la oposición, sino por el propio abogado municipal». Vox también responsabilizó al alcalde, por no haber dado explicaciones antes.

Desde EU señalaron que «no queremos participar en el circo mediático del PP», recordando que «será la justicia la que decida, no tiene sentido esta comisión». EU y PSOE coincidieron en que ninguna explicación hubiera sido suficiente para frenar esta «campaña» contra el ejecutivo.

Por su parte, el edil de Compromís Ramon Leyda, explicó que «no podemos hacer una comisión paralela a algo que está en el juzgado», recordando que «no queremos suplantar la labor de un juez», aunque pidió una reunión en la que se pueda informar de este caso. Desde Podemos, David Navarro manifestó que «no la vamos apoyar, ya que a nuestro entender el objetivo de crear este tipo de comisiones es la de recopilar toda la información para después emitir un dictamen indicando si ha habido o no mala praxis. Habida cuenta que toda la información del asunto ya consta en el expediente administrativo al que los grupos políticos tenemos acceso y que dicho asunto ya se está tramitando en sede judicial, carece de sentido en la actualidad el proponer la apertura de una comisión que investigue los hechos cuando ya lo está haciendo el juzgado».

Villar: «Desconocemos el contenido de la denuncia. Solo han pedido documentación»

El alcalde, Jesús Villar (PSOE), emitió ayer un comunicado en que explicaba, sobre la denuncia del letrado municipal, que «no he sido notificado como investigado en causa alguna. Desconocemos el contenido de la denuncia, porque hasta el momento tan solo se ha producido una petición de documentación por parte del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº1 de San Vicente referida a la información incluida en el expediente ‘Contrato de servicios de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes y arbolado urbano de San Vicente del Raspeig’, con fecha de 17 de septiembre de 2021».

El primer edil afirma que no ha sido notificado como imputado y que se está colaborando con la Justicia

Insistió en que «nuestra voluntad inequívoca ha sido siempre y será la de colaborar con la justicia para esclarecer la verdad. Toda la información disponible ya ha sido puesta a disposición judicial, en aras de clarificar el asunto. Confiamos en la Justicia y pensamos que debemos dejarla trabajar sin injerencias políticas que puedan alterar las valoraciones oportunas».

El alcalde añadió que «respetamos profundamente la labor de los partidos de la oposición, a los que desde Alcaldía hemos facilitado la información que nos han requerido, como ha sido la tónica dominante en los años en que gobernamos nuestro Ayuntamiento. Creemos firmemente en el funcionamiento democrático de las instituciones y en la necesidad de la acción fiscalizadora de la oposición, si bien no compartimos la manipulación partidista e interesada de aquellos grupos políticos y portavoces que pretenden reivindicarse y hacer méritos ante sus respectivos partidos a costa de la verdad. En este sentido, pedimos el mismo respeto que siempre hemos demostrado hacia los demás componentes de esta corporación. Agradecemos la prudencia y sentido común con el que se han manifestado la mayoría de grupos políticos que componen la Corporación».