El Campello paraliza los presupuestos de 2022 tras la pérdida de 3 millones por las plusvalías

Si aprobar las cuentas en El Campello para 2022 ya iba a resultar difícil por la fractura entre PP y Cs y el veto de Vox a la ampliación del personal de Bienestar Social, ahora recibe otro golpe que paraliza su negociación. La anulación esta semana del impuesto de plusvalías por parte del Tribunal Constitucional deja en el aire unas cuentas sobre las que se estaba trabajando, y que requerían de una complicada negociación entre populares y naranjas. Y es que esta decisión judicial supone reducir los ingresos municipales en tres millones al año, lo que implica que se tendrían que recortar otros tantos millones en las cuentas para 2022, algo harto complicado.

A preguntas del edil de Compromís Benjamí Soler de cómo afectará presupuestariamente la sentencia, la edil de Hacienda, Lourdes Llopis (PP), informó en el pleno ordinario de este jueves que la anulación supondrá 3 millones de euros menos para las arcas municipales, aunque oficialmente no han recibido notificación alguna de esta decisión, que afecta a todos los ayuntamientos del país. Llopis explicó que «después de no sé cuantas reuniones para los presupuestos, mirando que no hay forma de cuadrar... y ahora nos llega esta noticia, que supone tres millones para el Ayuntamiento. Por tanto, ya veremos lo que pasa, aunque oficialmente no sabemos nada. Lo que nos consta es que esto es a nivel nacional y los ayuntamiento están movilizándose para ver qué solución por parte del Gobierno, que también lo está viendo, se puede dar. Pero lo tenemos mal porque 3 millones es mucho dinero», ya que representa un 10% del presupuesto municipal.

Por su parte, el alcalde, Juanjo Berenguer (PP), respondió a Soler que al ser un problema generalizado, confía en que «al final lo que tendrá que abordar el Estado es un cambio de legislación para que los municipios podamos seguir financiándonos, o que nos cambien el modelo de financiación. Y si no, al final los municipios empezaremos a quitar capítulo 1 (Personal), Servicios... porque no nos quedará más remedio que cortar. Pero yo pienso que alguna solución deberá darse aunque sea provisional a la más brevedad posible».

Posteriormente, Berenguer señaló, en otra pregunta de Podemos sobre inversiones para el año que viene, que «el presupuesto de 2022 entra en un paréntesis del cual alguien nos tendrá que aclarar. No a nosotros, sino a los 8.000 y pico municipios de España».

Unas nuevas cuentas para 2022 son prioritarias, tal y como declaró hace dos semanas el alcalde, ya que tienen que incluir la renovación de grandes contratos como el de la recogida de basuras y limpieza de calles, y para contemplar inversiones, ya que se trabajaba en un crédito para poder habilitar una gran partida de inversiones, ante los problemas y retrasos que se están sufriendo para utilizar los superávits millonarios y las restricciones legales para ello.

Hace dos semanas el alcalde informó que estaban trabajando en los presupuestos, con el objetivo de aprobarlos en noviembre, pero la anulación de la plusvalía ha hecho que salten por los aires todos los números. Además, la crisis interna entre PP y Cs hacía ya que la negociación fuera muy compleja.

Veto de Vox

A estos problemas entre naranjas y populares hay que sumar que Vox anunció en el pleno de septiembre que no apoyaría unos presupuestos que incluyeran fondos para el refuerzo del área de Bienestar Social que Cs y la oposición sacaron adelante para el convenio Contrato Programa de la Generalitat. De cualquier forma, una abstención de la ultraderecha permitiría al alcalde sacar con su voto de calidad las cuentas.

Campaña contra el maltrato

Por otra parte el pleno aprobó la adhesión de El Campello a la campaña nacional «Municipios contra el maltrato», impulsada por Antena 3 Noticias y la Fundación Mutua Madrileña. La propuesta impulsada por la concejalía de Mujer e Igualdad, dirigida por Mercé Pairó (Cs), contó con el respaldo de todos los grupos excepto Vox, que votó en contra y criticó el gasto que se realiza desde el área de Igualdad.

Pairó explicó durante su exposición que, con la adhesión a esta iniciativa, «damos un paso más en nuestro compromiso de continuar luchando con todas las fuerzas y herramientas que tenemos a nuestro alcance, en contra de la violencia de género».

También se aprobó otra moción con los mismos apoyos, inicialmente planteada por Compromís a la que se adhirieron el resto de formaciones salvo Vox, para reclamar una reforma «inmediata» del sistema de financiación que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes y reparto equitativo de los fondos estatales entre las autonomías.