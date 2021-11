El Campello intensifica los controles para evitar que patinetes y bicicletas circulen por las aceras

La concejalía de Seguridad que dirige Rafa Galvañ (PP), siguiendo con la mejora continua de la seguridad vial, anuncia el inicio de una campaña especial dirigida a la protección del peatón, en concordancia con las normas dictadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El pasado 2 de enero entró en vigor el Real Decreto 970/2020, por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos y el Reglamento General de Circulación, de forma que los vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes y las bicicletas, son considerados “vehículos” a todos los efectos, por lo que sus conductores están obligados a cumplir las normas de circulación del mismo modo que el resto de conductores de coches y motos.

Esto implica que estos vehículos no pueden circular por las aceras, entre otros lugares. Sin embargo, la realidad es que no todos los usuarios respetan la norma, algunos por mero desconocimiento, y es habitual ver patinetes circulando por espacios indebidos, comportamiento que no solo genera quejas entre los viandantes, sino que además es peligroso para los peatones, llegando en algunos casos a producir accidentes, al igual que ocurre con las bicicletas.

Por ello se ha diseñado una campaña específica de vigilancia, que controlará los vehículos de movilidad personal y las bicicletas por las aceras con el objetivo de denunciar y reducir este tipo de infracciones, con la sanción que lleve aparejada.

Se recuerda que en los vehículos de movilidad personal solo puede ir una persona, y su conductor está sometido a las mismas tasas de alcohol que el resto de conductores, y tienen prohibido conducir con presencia de drogas en el organismo y hacer uso de auriculares, móvil o cualquier otro dispositivo. Al igual, se controlarán las infracciones ante semáforos y alumbrado.

Para ello, los oficiales y agentes responsables de servicio, ordenarán y establecerán una mayor vigilancia dinámica por todo el término, además de establecer puntos de vigilancia fijos en aceras de Playa Muchavista y casco urbano.