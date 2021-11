EU de El Campello denuncia un nuevo retraso en la reforma de la zona deportiva de Albayna

Desde EU han explicado que "llevamos desde que comenzó la legislatura reclamando que las pistas deportivas de Albayna se acondicionen para poder practicar deporte con un mínimo de seguridad. El Ayuntamiento se comprometió a realizar inversiones que, ya por 2019, definió como necesarias. Hace unos días se publicó en prensa la finalización de las obras de mejora de las pistas deportivas de Albayna". A este respecto la formación de izquierdas considera "una tomadura de pelo y una falta de respeto que el equipo de gobierno, tres años después de las promesas de intervenir con urgencia en las pistas deportivas, intente disfrazar con dos tableros, dos aros y una capa de pintura su ineficaz gestión política de los presupuestos municipales".

El responsable de juventud de EU, Álvaro Muelas, recordó que "en 2019 dijeron que en 2020 se iniciarían los trabajos porque eran muy necesarios. En el 2020 que esperarían al año siguiente para emplear el superávit. Y ahora en 2021, se incluye una partida económica para unas obras que van a quedarse, un año más, sin ejecutar. Cada año se pospone para el siguiente son obtener resultados".

En este sentido el portavoz de EU, Pedro Mario Pardo, apuntó que no es la primera vez que denuncia "la falta de previsión municipal con la gestión del dinero público que está provocando, que a diferencia de otros pueblos, no salgan adelante ninguna inversión. Es inadmisible que el dinero, de los impuestos que tanto les cuesta ganar a nuestros vecinos y vecinas, se vaya a engrosar una cuenta millonaria que tiene el Ayuntamiento en un banco en lugar de destinarse a mejorar el pueblo".

Réplica

Por su parte el edil de Deportes, Cristian Palomares (PP), ha explicado a este medio que la sustitución de las canastas, que estaban impracticables sin tablero ni aro, era una intervención paralela a la del proyecto en tramitación, que sigue adelante y que no se podrá ejecutar este año por el retraso en el proceso administrativo, ya que no da tiempo ya a adjudicar la obra y ejecutarla en 2021, y la actuación requiere que se realice en el mismo año, al proceder los fondos del superávit del año anterior. En la actuación se van a invertir 120.000 euros, que se volverán a sacar del superávit que arroje 2021. Palomares señaló que el proyecto ya está finalizado y se encuentra en el área de Contratación para su salida a licitación, mientras que el tema de las canastas se ha tramitado a través de un contrato menor, algo que no se puede hacer con la reforma por su elevada cuantía.

Así mismo, Palomares reiteró el compromiso del ejecutivo en reformar esta zona deportiva, "que se hará en 2022. El trabajo previo está hecho, solo falta licitar la obra y que se hagan las obras".

La obra incluye el asfaltado del campo de futbito (ahora es de tierra) y se procederá al arreglo del entorno deportivo.