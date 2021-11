Santiago Román: «Vamos a aprobar ya los presupuestos de 2021 y antes del 31 de diciembre los de 2022»

Poco más de 100 días después de alcanzar la alcaldía merced al pacto de alternancia PSOE-Ciudadanos, el edil naranja se siente satisfecho de lo avanzado.

¿Cómo se encontró la alcaldía y cómo está 100 días después?

He cumplido mi compromiso de abrir las puertas a los ciudadanos. He escuchado a todos los que han querido hablar con su alcalde. Hay de todo, desde actuaciones que pueden solucionarse de inmediato, como arreglar unas baldosas, a sugerencias y cuestiones que siempre viene bien oír.

¿Qué es lo primero que hace al llegar al despacho?

¡Pues trabajar! Poner a punto los asuntos pendientes, concretar nuevas citas. Me gusta estar encima de todo y junto a mis asesores veo las entradas de registro, correos electrónicos, mensajes al móvil. Tengo el mismo número desde hace muchos años. Bajo poco a tomar café. Aún no he estrenado la cafetera.

¿Qué balance hace de estos 100 primeros días?

Nos hemos marcado objetivos a cumplir, algunos los anuncié en la investidura: la bajada del IBI un 5% adicional al 10% de hace tres años, también como concejal de Hacienda. Y ya está aprobado por el pleno. Antes y después de tomar posesión también dije que el ecoparque no estaba en el sitio idóneo, entiendo las protestas y las molestias generadas a los vecinos y mi intención era revocar la cesión del suelo con o sin parcela alternativa. El ecoparque ya es historia en la parcela donde se ubicó.

¿Ha sido un punto de fricción con su socio el PSOE?

Antes de la toma de posesión ya conocían nuestra postura, no ha sido ninguna sorpresa. Casi al revés, yo este verano sabía que el grupo socialista estaba de acuerdo en buscar otra parcela y algo pasó que cambiaron de opinión. A mi no me ha llegado fricción alguna por su parte.

¿Cómo es ahora mismo la salud del bipartito?

Es buena. Nosotros hemos sido muy respetuosos estos dos años que el PSOE ostentaba la alcaldía y lo que le pedimos es el mismo respeto. Tenemos que procurar seguir dando una estabilidad al gobierno, por el bien de los ciudadanos.

¿Qué nuevo objetivo tiene sobre la mesa?

Ahora trabajando plenamente en la apertura del parking de la Ordana, la intención es que dé servicio a los vecinos y a quienes quieren venir a nuestra hostelería y a los comercios de Sant Joan. Ahora mismo el principal problema que tenemos es el aparcamiento.

Hay voces que dicen que no es posible esa apertura tan pronto. ¿Por qué cree que sí es posible ponerlo en marcha?

Porque estoy trabajando en ello y me voy a dejar la piel para que se abra el parking. Ha estado diez años cerrado desde que se construyó. Está cerrado, solo hay que ponerle barreras y por normativa habrá que ponerle ascensor. Es muy necesario, solo hay que preguntar a los vecinos ¿es necesario un parking en Sant Joan?

¿Qué planes tiene respecto a la limpieza y mantenimiento que también están en el punto de mira?

Otro de los objetivos antes de que acabe el año es la licitación del contrato de mantenimiento de parques y jardines. Va a aumentarse un 50% respecto al contrato anterior, conscientes de la necesidad de reforzar el servicio para que esté como los ciudadanos quieren. El contrato de 2013 se adjudicó con una baja económica muy fuerte y se ha demostrado que lo barato sale caro.

¿Merece la pena aprobar los presupuestos de 2021 a un mes de acabar el año?

Los presupuestos están para su aprobación. El equipo técnico de intervención ya está al completo y es cuestión de que nos pongan fecha y celebrar el pleno. Estamos trabajando ya para los presupuestos del 2022 y nuestro objetivo es que estén aprobados antes del 31 de diciembre.

¿Es posible?

Ya estamos trabajando en ellos. Y a todos los departamentos se les ha enviado la petición de información para que aporten sus propuestas. Si no da tiempo no va a estar mucho más lejos. De los del 21 ya hay muchas partidas ejecutadas. Y se han atrasado porque con el covid se han atendido muchas modificaciones de crédito; o a subvenciones que llegaban de la Generalitat y la Diputación y el departamento de Intervención se ha volcado en sacar esas subvenciones.

¿Y dónde ponen el foco las cuentas del 22?

En inversiones necesarias para el municipio. Y el refuerzo del área social.

¿Cómo se compensarán los 350.000 euros que dejan de ingresarse por la bajada de IBI?

En la anterior bajada subimos el ICIO. Todas las constructoras y promotoras que están edificando -no paramos de dar licencias- son los principales proveedores de ese impuesto y lo han notado las arcas municipales. Es, entre otras cosas, lo que nos ha permitido bajarlo. La deuda municipal y la situación económica del ayuntamiento está más que saneada. Hemos pasado de una gran deuda a una mínima. Y esta decisión se toma porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos.

Parece que se desbloquea el parón del colegio Lo Romero.

Todo lo provocaron los impagos de la Generalitat. Luego paga parte, pero no se pone al día. Hasta que la empresa encuentra insostenible su viabilidad y se ve obligada a paralizar las obras en abril. Aprovecho para pedir a la Generalitat que cumpla con los pagos para que no se vuelva a dar esta situación en lo que todavía queda de obra. Como pronto los niños empezarán en septiembre del año que viene.

¿Sabe cómo está el pago de la subvención de Torre Ansaldo? ¿Le preocupa?

En noviembre la Generalitat denegó la subvención por no acabar al 100% las obras. En abril el ayuntamiento hizo una alegación, justifica que la obra terminada es del 92% y pide que al menos se pague eso. Si hubiera voluntad ya habría pagado. Me preocupa muchísimo, hablamos de medio millón de euros.

El Tram ya es una realidad.

Ciudadanos ha preguntado mucho en las Cortes. Aplaudo la llegada del tranvía, pero lamento que los plazos sean tan largos. En estos momentos el Tram está en fase de adjudicación de la redacción del estudio.

¿Volverá a optar a la alcaldía?

Lo único que me planteo es el día a día.