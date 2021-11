Albero apremia a su socio de gobierno Román a aprobar el presupuesto de Sant Joan "para garantizar la seguridad en diciembre"

Nueva fricción en el bipartito de Sant Joan d'Alacant donde gobiernan el PSOE y Ciudadanos. El concejal de Seguridad y primer teniente de alcalde, el socialista Jaime Albero ha expresado "la necesidad imperiosa de aprobar el presupuesto que está negociado y listo desde el pasado verano". Y se lo exige a su socio de gobierno Csy al alcalde, Santiago Román, que ostenta el área de Hacienda.

La aplicación de las mejoras retributivas y materiales negociadas con la Policía, "están paralizadas por la no elevación del presupuesto, impidiendo garantizar la seguridad en las actividades del mes de diciembre".

El concejal advierte que en esa propuesta de presupuesto se recoge la revisión del protocolo horario de la policía local, que actualiza un acuerdo que se firmó hace más de 10 años y se había quedado obsoleto. "Este protocolo, negociado y aprobado hace justo un año, mejora las condiciones retributivas de los agentes y oficiales que han de prestar servicios extraordinarios a causa de festejos, actos multitudinarios y pruebas deportivas, estableciendo a su vez la obligatoriedad de cumplimiento de esos servicios extraordinarios".

"Pero esta mejora no ha sido aplicada al no estar contemplada en la prórroga del presupuesto de 2020, que es la que está en vigor", advierte el edil. Para aplicar esa mejora es necesaria la aprobación de los presupuestos de 2021, "cuya propuesta todavía no ha sido presentada, estudiada ni elevada a pleno", recrimina.

Es por ello que desde la concejalía de Seguridad se pide la "presentación inmediata" del presupuesto para su estudio y aprobación o, en su defecto, un suplemento de crédito a cargo de remanentes de tesorería para hacer frente a esta difícil situación, así como para poder licitar las inversiones previstas para 2021, necesidad compartida por el resto de áreas municipales.

"Hasta la fecha hemos hecho un sobreesfuerzo para dar respuesta a la alta exigencia en actividades de nuestro pueblo, pero la situación sin el presupuesto de 2021 aprobado o sin más créditos disponibles es difícil, porque si no hay agentes para controlar la seguridad se tendrá que variar itinerarios, planificación de áreas o incluso suspender alguna actividad, acto multitudinario o prueba deportiva", ha declarado el concejal de Seguridad.