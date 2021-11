El Campello da por perdidos los 80.000 euros invertidos en frenar el derrumbe del Convent

El concejal de EU Pedro Mario Pardo preguntó en el pleno del pasado octubre al alcalde, Juanjo Berenguer (PP), que ostenta además el área de Patrimonio, por la situación del antiguo convento de los frailes mercedarios, ya que en septiembre ya alertó de que casi dos años después no se había reclamado aún a los propietarios el coste del apuntalamiento. El primer edil explicó en un primer momento que se sigue trabajando en localizar a los dueños, pero posteriormente agregó que «no hay forma técnica de encontrar a los propietarios», por lo que se dan por perdidos los 80.000 euros de las arcas públicas gastados en este inmueble de propiedad privada, protegido como Bien de Relevancia Local y que recientemente ha entrado en a Lista Roja de patrimonio en peligro en España.

Pardo preguntó si después de la obra se han realizado actuaciones para buscar a los dueños, y el alcalde señaló que ya hace años se intentó localizar a los propietarios y ahora es aun más complicado, ya que hay más dueños. Y es de desde el Consistorio se ha venido reiterando en los últimos años que se trata de un tema muy complejo, con múltiples propietarios como consecuencia de una herencia, y que existen serios problemas para localizarlos a todos. En pleno el primer edil reconoció que «lo que se me traslada desde los departamentos técnicos es que no vamos a encontrar a los propietarios». Y por ello, no se ha iniciado el procedimiento para reclamar el pago de las obras acometidas de forma subsidiarias «al desconocer los propietarios».

EU insistió que «el Ayuntamiento está obligado a cumplir con el decreto firmado por Alcaldía y requerir ese dinero. Lamentablemente el consistorio se niega a poner medios para poder requerir el importe a los propietarios y así es imposible solucionar nada». Por ello, desde EU advirtieron que si el Ayuntamiento no hace nada, serán ellos los que en un primer momento acudan a la Conselleria de Cultura, sin descartar otro tipo de medidas en los tribunales, ya que «se han regalado 80.000 euros de dinero público a unos propietarios privados y eso no es legal. Estamos de acuerdo con la obra que se realizó, pero hay que poner los medios para reclamar ese dinero. No se puede ser tan irresponsable con el dinero público».

Y es que Pardo advierte que «según el alcalde, esto compromete cualquier actuación futura en el Convent, al desconocerse los propietarios, y eso no es aceptable y hay fórmulas para que no sea así». Además, el concejal recordó en el pleno la «nefasta» gestión que se lleva a cabo con el patrimonio en El Campello, recordando que durante varios años se estuvo anunciado un encuentro con la Fundación Frax para abordar la cesión de la Torre de Reixes, también en estado de ruina, y «al ir al expediente comprobamos que no era de Frax, sino de una empresa, reconociendo después el Ayuntamiento que era con la mercantil con la que hay que negociar. Así funciona el consistorio con su patrimonio».

Falta de personal

Berenguer, ante las críticas de EU sobre su gestión al frente de la Concejalía de Patrimonio, recordó que esta área «solo cuenta con un técnico que a su vez lleva otras muchas cosas», a lo que Pardo respondió que se pongan más técnicos, ya que en otros departamento hay muchos más.

La actuación de urgencia en el Convent se realizó hace justo dos años tras el hundimiento de los muros de cerramiento norte y oeste, junto con la cubierta de la crujía norte de la nave, así como la pilastra noroeste que sustenta la cúpula existente, y la parte noroeste del tambor y la cúpula. Por ello se levantó una estructura para apuntalar la cúpula para evitar que se viniera definitivamente abajo.

El Ayuntamiento aprobó unas obras de emergencia que se ejecutaron de forma inmediata para evitar más derrumbes y consolidar la cúpula, y en febrero de 2020 se ordenó repercutir al dueño que figura en el Catastro y al resto de posibles titulares que figuren en el Registro de la Propiedad el coste de la obra, que se realizó por el «riesgo inminente de ruina», así como requerirles para que asuman sus obligaciones y mantengan «el inmueble catalogado en condiciones de seguridad, rehabilitándolo a su cargo». Pero esto no ha podido ser aún reclamado, ya que el consistorio mantiene que debe notificarse a todos los propietarios la reclamación del coste.