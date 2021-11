El Campello es un municipio turístico que indudablemente destaca por la calidad de sus servicios. Y no se trata de una valoración subjetiva, sino de un dato empírico que demuestran con 14 diplomas SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo a otras tantas firmas del municipio, incluido el Ayuntamiento, en los últimos 18 meses. Otras once empresas ya se han sumado a la iniciativa para conseguir el reconocimiento en la próxima convocatoria, animados por la concejalía de Turismo que dirige Marisa Navarro (PP), que considera «de vital importancia» avanzar en criterios de calidad y no tanto de cantidad en cuanto al crecimiento turístico se refiere.

El SICTED es un proyecto de ámbito nacional encaminado a reconocer la gestión en mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabaja con servicios que se prestan en 36 oficios diferentes, con el objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista.

Fue en enero de 2020 cuando El Campello y otros 223 destinos a nivel nacional decidieron sumarse a la iniciativa. Desde entonces, un total de 14 servicios turísticos campelleros han conseguido la distinción aún en pleno confinamiento, por el hecho de adaptarse a la tele-formación y al teletrabajo.

Antes de iniciar el ciclo normal SICTED, esas empresas trabajaron en un conjunto de «Buenas Prácticas Avanzadas» que la Secretaría de Estado de Turismo lanzó para la reducción del riesgo de contagio por el coronavirus en el sector turístico, elaboradas por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Instituto de Calidad Turística Español (ICTE), para adaptar sus negocios a la nueva normalidad.

Reconocimiento oficial

Las 14 empresas turísticas reconocidas en El Campello son Pueblo Acantilado Suites, Carmen Beach by Alidreams, Ahoy Apartments y Apartamentos Las Lanzas I ATF Turisferr; Asador La Vaquería, Ali Oli Tours, Restaurante Seis Perlas y Eurochange; Club Náutico Campello, Campello Surf Shop y Campello Surf Club, Rumbovela y Atlántida Buceo). Todas ellas han superado la evaluación previa y ya han obtenido la distinción, también concedida a la Oficina de Turismo del Ayuntamiento.

En la actualidad, estos establecimientos siguen su trabajo en SICTED en el ciclo de seguimiento, y otros once nuevos servicios turísticos ya han empezado el camino hacia la distinción, entre los que figuran la Policía Local, Camper Área Natur Playamuchavista, la empresa gestora de viviendas de uso turístico InmoCampello, los restaurantes Casa Mariano, La Peña y Brel, Hotel Jova, hostal San Juan y hostal Número 12, la empresa de actividades náuticas Aloha Sport y la agencia de viajes Maroceana.

Promoción en ferias

Superada en buena medida la crisis sanitaria y alcanzada casi la plena normalidad, El Campello ha retomado a velocidad de crucero su trabajo institucional para promocionar el destino en ferias profesionales nacionales e internacionales, espacios idóneos para presentar los servicios y el entorno, posicionar la imagen del municipio y mantener alto el deseo del potencial turista a visitar el municipio.

A lo largo de este año 2021, entre las acciones promocionales destaca la presencia en la feria internacional e Madrid (FITUR), así como el certamen «IFA Gastronómica», en ambos casos con stand y asistencia del personal de la oficina de turismo y la presencia del sector turístico privado.

Además, también se asistió a la feria IFTM RESA celebrada en París. Los resultados de esta inversión son favorables ya que se ha registrado un incremento del 40% de visitas a la página web de El Campello Turismo del mercado francés respecto al mismo periodo del mes anterior, y el alcance de la página de Facebook de esa semana ha sido de 91.457 personas, lo que supone un 183,7% más respecto a la semana anterior.

Informes anuales

Enmarcado en la estrategia de colaboración participativa y de destino inteligente, desde El Campello Turismo se realizan y comparten informes anuales sobre la realidad turística del municipio, como son la memoria anual, los informes de ocupación y estadísticas, todo ello disponible en «Datos abiertos» a través de la zona profesional de la web de turismo www.elcampelloturismo.com .

A ello además se une la importante labor de promoción, con asistencia a ferias, edición de material promocional, gestión de redes sociales, y la de acciones en destino como la puesta en valor de los recursos turísticos por medio de visitas guiadas y recreadas o eventos gastronómicos, además de la gestión de rodajes de películas, series y anuncios por medio de la Film Office, también ubicada en las instalaciones de la Touristi Info de El Campello.

Forma parte de la labor habitual de la oficina de turismo mantener una comunicación fluida con los empresarios turísticos por varios canales, incluidas las reuniones presenciales que se realizan normalmente de forma sectorial, para tratar temas de interés en pro de diseñar estrategias en materia de turismo, como pueden ser asistencia a ferias, diseño de productos, actos o campañas.

El pasado mayo, el Generalitat Valenciana reconoció a El Campello como «municipio eminentemente turístico», en la modalidad de «destino vacacional». Ese reconocimiento implica que la prestación de sus servicios debe orientarse a la protección y desarrollo sostenible de sus recursos. El llamado «Estatuto de Municipio Turístico» se configura como una norma en la que tienen un singular protagonismo la sostenibilidad turística, la inteligencia en los sistemas de conocimiento y gestión, la hospitalidad, el código ético de turismo, la valorización del territorio y del paisaje, la relevancia de la cultura, las señas de identidad tradicional y local y la cooperación y participación de las entidades y organizaciones locales en un nuevo modelo de gobernanza.

En definitiva, su finalidad es promover la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de la población turística, contribuyendo a un turismo sostenible e inclusivo, con fundamento en el principio de hospitalidad y en los compromisos que derivan del código ético del turismo valenciano.

Para optar a dicha consideración, El Campello debía cumplir con una serie de criterios y obligaciones. El municipio hizo los deberes en tiempo y forma, y tras un exhaustivo trabajo de documentación, recopilación de datos y generación de la documentación pertinente, se presentó una memoria que recogía cada una de los criterios (datos cuantitativos) y obligaciones (datos cualitativos), de obligado cumplimiento.

Visitantes y alojamientos

En lo que respecta a los criterios, El Campello pudo demostrar que su población turística, en base a los visitantes que se alojan y los que acuden a pasar el día, supera con creces los datos mínimos de 166.745 personas. En cuanto al número de plazas de alojamiento y segunda residencia, el municipio cuenta con 8.600 plazas, y fundamental resultó disponer de un recurso turístico «de primer orden», como son las playas, con más de 27 km de costa reconocidas con diversos distintivos de calidad, los recursos patrimoniales (seis Bienes de Interés Cultural), y las fiestas, incluida una Declaración de Interés Turístico.

Las obligaciones también eran importantes, entre ellas disponer de unja red de oficinas de turismo, un portal web, y contar con un instrumento de planificación turística que incluye medidas de sostenibilidad, de accesibilidad integral e inclusivas; mejora y refuerzo de la calidad de los servicios turísticos y de la mejora de la competitividad y del empleo, y gestión Inteligente del destino turístico.