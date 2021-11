Es el segundo año consecutivo en que El Campello no ha celebrado sus fiestas de Moros y Cristianos como tradicionalmente han hecho a lo largo de la historia, aunque las perspectivas son cada vez más favorables, este año la salud estaba por encima de todo ante la delicada situación sanitaria, por lo que, tal y como asegura Cristian Palomares, «si hay que sacrificarse, se hace a la espera de tiempos mejores, que sin duda vendrán».

¿Cómo se han presentado las «no fiestas» de Moros y Cristianos este segundo año de pandemia? ¿Cómo lo ha afrontado el pueblo campellero?

No me gusta hablar de las «no fiestas». Yo las describiría como unas fiestas «diferentes» ante una situación que jamás hemos vivido, en la que los festeros de nuestro municipio han demostrado tener mucha responsabilidad cumpliendo la normativa vigente para combatir el covid. Pero esa responsabilidad no ha sido demostrada sólo por los festeros, porque también los vecinos y vecinas del municipio lo han entendido perfectamente y han hecho lo que tenían que hacer para frenar este maldito bicho.

¿Qué actos de los que sí se han celebrado han tenido más acogida entre el público?

Yo creo que todos los actos nos han llevado a recordar esos momentos de fiestas, y ese era el propósito que se marcó la Concejalía, pero sin duda todos los actos han tenido como componente principal la música festera, uno de los pilares fundamentales de las fiestas de Moros y Cristianos. Me gustaría destacar el acto organizado por la Junta Festera que tuvo lugar el día 11 de octubre, el cual nos hizo revivir todos y cada uno de esos momentos de las fiestas. Una vez más, los festeros del municipio nos han demostrado su buen hacer por la fiesta y nos dejaron a todos boquiabiertos.

Tengo en mente ese momento espontáneo que surgió cuando muchos festeros bajaron a la playa a recordar uno de nuestros actos estrella: el desembarco. Es muy difícil ser festero en nuestro municipio y no pensar en ese pistoletazo de las fiestas la mañana del día 12 de octubre, momento en el que las tropas moras llegan a El Campello por el mar.

¿Se ha recibido la visita de turistas o visitantes de otros municipios?

La multitud de conciertos, tanto culturales como festivos, ha hecho que muchos vecinos de pueblos colindantes se hayan acercado a nuestra localidad. Durante estos días de actos se ha podido ver a muchas personas recorriendo nuestras calles.

¿Cuál ha sido la inversión que ha destinado el ayuntamiento a la programación realizada?

Se ha destinado menos cantidad de dinero que en años anteriores al covid a consecuencia de no tener una programación habitual, pero han surgido gastos nuevos que antes no teníamos, como el control de aforos y el de reconvertir actos itinerantes en actos con sitios asignados para los espectadores.

¿Se han alcanzado los niveles económicos esperados tras las fiestas?

El hecho de haber programado durante el último fin de semana de septiembre hasta el día 15 de octubre actos en el parque municipal y en las calles de nuestro municipio se ha traducido en que la gente salga a la calle y nos visite, y eso siempre repercute en la economía municipal. Las fiestas son mucho más que un grupo de gente celebrando algo, es un estímulo de la economía local, la cultura y las tradiciones de un municipio.