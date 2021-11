Miguel Marco Pastor, uno de los mayores contribuyentes de El Campello, fue alcalde pedáneo de esta partida rural al menos desde 1808 hasta 1848. Por los muchos documentos que se conservan en el Archivo Municipal de Alicante, sabemos que hubo de intervenir en numerosos sucesos y conflictos acaecidos casi a diario y sufrió al final el desprecio de buena parte de sus convecinos a causa de decisiones que se adoptaron en el ayuntamiento alicantino acerca del arrendamiento de abacerías y tiendas, que él hubo de defender y poner en práctica.

He aquí los extractos de algunos de los oficios que nuestro hombre remitió a la alcaldía alicantina, que sirven para conocer cómo era la vida cotidiana de El Campello durante el segundo cuarto del siglo XIX.

1837

23 de abril. «En el día de ayer se me presentó el Diputado de Justicia de este Partido José Climent, dándome parte de que en el mismo día se había personado en su casa Vicenta Casanova doncella hija legítima de Vicente y de María Baeza, y le hizo presente quería contraer esponsales con Salvador Abad mozo hijo legítimo de Jose y Josefa Alemañ. Le mandé la tuviese secuestrada en su casa hasta que V. tome la disposición que estime conveniente».

18 de julio. «Desde que desempeño el encargo de teniente Alcalde de este Partido observo con estrañeza que la Justicia de San Juan y la de Aguas, hacen transito en el mismo, de los reos y pliegos que se conducen de un punto á otro, siendo en mi concepto improcedente; en primer lugar porque aquí no hay cárcel para la seguridad de los reos ni tampoco puede socorrérseles por carecerse de fondos de ninguna clase, y en segundo, porque no habiendo población, como la hay, se necesita buscar á los vecinos del campo, por lo regular á largas distancias, cuyas gestiones producen una precisa detencion y entorpecimiento del servicio que puede originar perjuicios al mismo en casos de urgencia, careciéndose tambien de Alguacil, á quien pudiera hacerse cargo de la conduccion de presos (…)»(SIC). Por otro oficio de fecha 18 de agosto siguiente sabemos que Marco contaba ya con un alguacil a su servicio, aunque no se menciona su nombre.

1840

14 de abril. «José Climent, Alfarero de Aguas, vendió hace como tres años una porción de ladrillo como de unos cinco mil para la obra de la Iglesia de este partido, según se alla apunto de cubrirla dicho ladrillo no se gastó pero quedó dentro de aquel local pero sin puerta que el que a querido se ha llevado para sus obras de modo que no a quedado mas que algunos pedazos, el dueño reclama su importe que es mui justo se le pague. Se lo participo a V. para que se sirva decirme de que medios me he de valer para el que tenga en su casa ladrillos y no quiera pagarlos» (SIC).

1844

12 de agosto. «En la mañana de este día, siendo sobre las 8 de ella, estando tirando del Boliche Jose Varó y Poveda, mozo abitador en la Partida de Fabraquer, juntamente con otros vecinos de este Partido del Campello al tiempo que se hallaba Rafael Parexo, individuo de la tripulación del falucho Juramentado que manda el capitán D. Jose Berenguer que se hallaba fondeado en la Torre de la Illeta limpiando las armas de dicho buque, se le disparó un fusil al espresado Parexo causando la bala al citado Varó una herida leve en la pierna izquierda, la que no presenta en el acto el menor peligro, habiendose presentado en el acto el expresado Rafael Parejo y D. Jose Berenguer manifestandome la ocurrencia tal como queda dicha, lo que se han obligado pagar los gastos de la curacion del herido mediante ser el padre de este un pobre. Lo que pongo en conocimiento de V.» (SIC).

15 de julio. Firmado por el diputado José Planelles, en sustitución de Marco, fue publicado en El Campello un bando que decía:

«Autorizado por el Sr. Alcalde Constitucional de Alicante y su termino, hago saber a los habitantes de esta partida las observaciones siguientes:

Artículo primero. Ninguna persona podrá albergar á ningún forastero sin pasaporte ó pase y este deberá presentarse al Sr. Alcalde y el que faltase incurrirá en la pena que la Ley le exija.

2.º Que ninguna persona pueda entrar en ninguna taverna después de las 9 de la noche, bajo la multa de 4 reales vellón; y los dueños de dicha taverna pagarán 15 reales vellón.

3.º Que todos los vecinos que pasen por sendas vedadas, y entren en las viñas, incurrirán en la pena de 4 reales vellón.

4.º Que ninguno pueda hir de noche pasando de las diez horas de esta, bajo la multa de 10 reales vellon; y los que llevasen manta ó espuerta pagarán 45 reales vellon.

5.º Que ninguna persona pueda hir á rebuscar almendras ni algarrovas, las almendras no podrán hir á rebuscarlas asta el día 8 de Agosto y las algarrovasasta el día 8 de Setiembre bajo la multa de 10 reales vellon y el genero perdido.

6.º Que ninguna persona pueda comprar almendras ni algarrovas sin el correspondiente permiso del Sr. Alcalde, bajo la multa de 20 reales vellon.

7.º Que ninguna persona pueda hechar ninguna clase de inmundicia, ni basura alguna a las acequias, ni al camino bajo la multa de 45 reales vellon; y el que salase pescado no podrá hechar el agua al camino ni á parte alguna, y sí la deverá enterrar en su propio terreno bajo igual multa.

8.º Que ninguna persona pueda picar esparto en los puentes ó corrales; ni que pongan picadoras en ninguna acequia de arrosego, bajo la multa de 20 reales vellon por cada vez.

9.º Que todos los hombres y muchachos que vayan á bañarse lo berifiquen desde la Torre asta las Barcas; y las mugeres lo deveran hacer desde dichas Barcas asta la Punta del Río, ó desde la Torre asta la Cueva del Lobo marino, bajo la multa de 4 reales vellon.

10.º Que á toda persona que se encuentre con leña de arbol seca pagará 10 reales vellon; y si dicha leña fuese verde la pena que la Ley le exija, á no ser que justificase ser de su propiedad ó haberla recibido de su dueño legítimo.

11.º Que ningun ganado pueda pastar en ningun plantado bajo la multa de 45 reales vellon por primera vez y perjuhicios que se ocurran; y no podrán salir de sus corrales asta la salida del Sol, y deveran estos encerrarse al ponerse el Sol bajo la misma multa de 45 reales vellon.

12.º Se encargará á los dueños de propiedades que miren con preferencia á los pobres para permitirles rebuscar las almendras ó algarrobas antes que los ganaderos entren en los plantados.

13.º Que ningun propietario pueda hir á coger almendras, ni algarrovas en los días festivos bajo la multa de 15 reales vellon.

14.º Y que ninguno pueda entrar ni salir con pañuelo puesto en la cabeza, en la Iglesia, bajo la multa de 4 reales vellon» (SIC).