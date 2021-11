Compromís se abre ahora a apoyar una moción de censura en El Campello

Compromís allana el camino para una moción de censura en El Campello, pese a que sigue aparcada y con serios obstáculos. La formación valencianista se ha abierto en las últimas semanas a abordar un cambio de gobierno, sin condicionar ya las negociaciones a que primero Cs salga del tripartito que forma con PP y Vox, según fuentes cercanas a los contactos que se han seguido manteniendo en los últimos meses. Pero esto no se ha traducido, al menos por ahora, en una propuesta en firme para llevar a cabo un relevo en la Alcaldía que ostenta Juanjo Berenguer (PP).

El cambio de postura respecto al pasado verano es importante, pero no decisivo, ya que desde la ejecutiva provincial de la formación naranja mantienen el veto a un cambio de gobierno, bajo amenaza de expulsión, lo que convertiría la moción en una operación con tránsfugas. De cualquier forma, oficialmente tanto desde Cs como desde Compromís en El Campello aseguraron este lunes que no ha habido ninguna novedad respecto al agitado pasado mes de julio en el que socialistas y naranjas tantearon la operación. Por su parte, el PSOE guardó ayer silencio.

El pasado verano Compromís (3 concejales) tenía la llave si fructificaban las negociaciones entre PSOE (4) y Cs (3), ya que su apoyo era -y es- vital para que cristalice una moción de censura. La mayoría absoluta está en 11 ediles, y a esta suma tendrían que añadirse al menos otro edil de EU (1), Podemos (1) o Red (1), lo cual no parece un problema. Y la condición que hizo pública la formación valencianista es que antes de sentarse formalmente a negociar la moción, los naranjas tenían que salir del ejecutivo. Una condición que ya no exigen, según fuentes cercanas a las conversaciones que se han mantenido tras el verano.

A pesar de ello, desde Compromís su portavoz y exalcalde Benjamí Soler se limitó a manifestar este lunes que su formación no se han «pronunciado» al respecto de una posible moción de censura, que «no hay nada sobre la mesa» y que no se ha avanzado nada en esa dirección.

Desde Cs en El Campello su portavoz y primer teniente de alcalde, Julio Oca, negó tajantemente que se esté fraguando una moción de censura, asegurando que «no ha habido contactos» para una posible moción y que «no hay nada de nada».

Por su parte el portavoz del PSOE y posible alcalde si cristalizara un cambio de gobierno, Vicent Vaello, guardó silencio este lunes, sin atender las llamadas de este medio.

Por su parte, desde la ejecutiva provincial de Cs se volvieron a oponer a una posible operación. Javier Gutiérrez, diputado y coordinador provincial, advirtió este lunes que no está autorizada una moción de censura de El Campello. Recordó que la formación naranjas no puede participar en ninguna operación en la que esté implicado Compromís, aunque este partido se mantuviera al margen del nuevo gobierno, y destacó que la firma de una moción de censura conllevaría la expulsión inmediata del partido de los ediles implicados.

Salida

Ejecutiva provincial y la agrupación local han mantenido reuniones para abordar la situación, llegando a la conclusión de que la única medida que se podría llevar a cabo sería una salida del ejecutivo para pasar a la oposición, pero nunca tumbar al ejecutivo que dirige el PP.

En cuanto a los otros grupos que podrían participar en este relevo, el concejal de EU Pedro Mario Pardo recordó que ya anunció que apoyaría «cualquier gobierno alternativo al PP y, especialmente, a Vox», pero instó a que «si se tiene que tomar una decisión drástica desde el gobierno, moción de censura o la expulsión de alguno de los grupos -en este caso de Cs-, que lo hagan. Pero nos parece que el gobierno está muy cómodo en este debate de la inestabilidad para permanecer con sus jugosos sueldos, mientras no solucionan ninguno de los problemas del pueblo».

Por su parte desde Red Eduardo Seva manifestó que no podía pronunciarse al haber estado tres semanas en el extranjero y acabar de regresar. Y el edil de Podemos Eric Quiles tampoco se manifestó sobre un posible moción.

Los contactos entre PSOE, Cs y otras fuerzas en julio para una moción de censura no llegaron a cuajar, aunque volvieron a evidenciar el cisma entre naranjas y populares. La ejecutiva provincial de Cs amagó con expulsiones si se llevaba a cabo y la dirección en l’Alacantí, controlada por Ángel Franco, dio un toque de atención a Vaello por actuar sin autorización del partido. Y a todo esto se sumó un nuevo encontronazo entre PP y CS, en el que el portavoz naranja arremetió contra la Alcaldía por la marcha de un técnico, y el PP respondió «invitando» a los regidores «díscolos» de Cs a dejar el ejecutivo. Después, una reunión entre las cúpulas provinciales de los dos partidos trató de destensar una situación altamente volátil que se mantiene en El Campello.

Nuevo roce entre el PP y Cs al no contar con los naranjas para una subvención millonaria

La subvención de 3,4 millones denegada la pasada semana por el Gobierno central para el Plan de Sostenibilidad Turística de El Campello ha generado un nuevo roce entre PP y Cs. Podemos ya denunció que no había sido consensuada por los populares con ningún otro partido y que no reunía los requisitos necesarios para obtener la ayuda. Y ayer Cs también aseguró que el plan «no estaba en condiciones» de obtener financiación.

El portavoz de Cs y concejal de Medio Ambiente e Infraestructuras, Julio Oca, explicó este lunes que ya advirtió al PP antes de remitir el plan que no se había contado con los técnicos de Medio Ambiente e Infraestructuras, pese a ser áreas con gran peso dentro de los proyectos que se querían desarrollar, pero no se tuvo en consideración. Oca explicó que «advertí que el plan no estaba en condiciones, ya que los técnicos de Medio Ambiente e Infraestructuras no habían recibido petición alguna de información o datos para la elaboración del plan, pero no se tuvo en cuenta».

En cambio, desde el PP manifestaron la pasada semana su sorpresa por la calificación de «no apto» para el plan impulsado por la concejalía de Turismo, al no alcanzar los 70 puntos requeridos, anunciando que volverían a concurrir en la convocatoria de marzo. Sus cuatro ejes son la transición verde y sostenible, la eficiencia energética, la transición digital del municipio y la competitividad turística.