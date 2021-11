El IES Gaia evidencia su masificación y clama por el nuevo instituto de San Vicente

El Gaia es un centro proyectado para 500 alumnos y estudian casi el doble. Ya en 2018 se instalaron tres aulas prefabricadas. Desde entonces todos los espacios se dedican a dar clase. La biblioteca, la sala de usos múltiples y las aulas específicas de música o arte son para las clases. A los padres se les atiende en una mesa del jardín exterior. Y por supuesto, no se pueden permitir el lujo de hacer actividades más allá de las docentes, no hay espacio. Así que nada de charlas, y se acabó su proyecto de debates, porque no tienen sitio donde hacerlos ni ser vistos.

«Llevo 7 años en el instituto y ha ido a peor», reconoce la profesora Basi Esteban. «Antes podíamos hacer los debates en la sala de usos múltiples, la masificación ha acabado con ellos». Los profesores llaman la atención sobre la saturación en los pasillos y que no se cumplen las medidas de riesgos laborales, advirtiendo el desastre que podría darse en caso de una evacuación. «Todo está desfasado y saturado. No tenemos espacio, somos demasiados», se lamenta otro profesor, que recuerda que estamos en época poscovid.

«Este no es un problema del Gaia, es de saturación en San Vicente que crece mucho. Los alumnos tienen que estar escolarizados y los cuatro institutos tienen más alumnos en el mismo espacio», cuenta el director, Juan Manuel Dávila. «Hemos decidido que ya está bien, que no podemos seguir ocultando el problema». A la vez que augura que «no será la última». De hecho, hoy hay prevista otra movilización, en este caso del IES María Blasco de la localidad, contra la masificación y exigiendo la construcción del nuevo instituto.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Jesús Villar, explica que la primera memoria de construcción del nuevo instituto se cambió porque las obras se valoraron por importe inferior al solicitado. El regidor asegura que ya está de nuevo encauzado. Villar reconoce que el nuevo instituto «es absolutamente necesario», que llevará sus plazos, pero será una realidad.