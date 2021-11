Profesores y alumnos del IES Gaia de San Vicente "suplican" el nuevo IES "porque no somos sardinas en lata"

"No somos sardinas en lata". Es el lema que han utilizado profesores y alumnos de IES Gaia de San Vicente del Raspeig para exigir un nuevo instituto. Mientras de fondo en la megafonia sonaba la canción "Beggin you" (Suplicándote). Los casi 900 alumnos que engloban un centro concebido para 500 han protestado durante el tiempo del recreo por la masificación que sufren. Pitos, bubucelas, cacerolas y gritos coreando que "no somos sardinas en lata" han evidenciado su descontento.

"Hemos usado todos los espacios disponibles para las clases. La biblioteca, la sala de usos múltiples... todo lo que hemos podido utilizar incluso del jardín", explica el director, Juan Manuel Dávila. Advierte que es un problema de todos los centros del municipio ya que, explica, todos tienen más alumnos de los previstos. Y la situación va a seguir así varios años más.

El centro reclama la construcción del nuevo instituto proyectado en 2018 para hacerse dentro del Plan Edificant de la Generalitat. Lamenta que tanto el ayuntamiento como la Conselleria se señalan por los retrasos.

Advierten que la protesta no ha hecho más que empezar. Y que van a seguir reivindicando un problema que, recuerdan, viene de lejos pero no sé había denunciado.