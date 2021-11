La Generalitat saca a exposición pública el tercer carril de la CV-800 entre Xixona y Mutxamel

La Generalitat ha sacado ha exposición pública el proyecto del tercer carril para la carretera CV-800 que une Xixona con Mutxamel y el área metropolitana de Alicante. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó este martes la medida, adelantada por INFORMACIÓN el pasado septiembre. Con este paso se desbloquea un proyecto que se encontraba en evaluación ambiental desde hacía varios años, pese a contar con partida en los presupuestos de la Generalitat.

Desde 2019 el proyecto cuenta con dotación para invertir 2,5 millones en un tercer carril de 2,6 kilómetros en la CV-800 que facilite los adelantamientos. El visto bueno ambiental permite ya pasar a la exposición pública del estudio de impacto ambiental, quedando ahora por realizar la aprobación del proyecto, la expropiación del suelo necesario para la actuación y la licitación y ejecución de las obras, según informaron desde la Conselleria de Obras Públicas.

La obra, denominada «Mejora de la seguridad vial y ampliación de sección transversal en la carretera CV-800, entre los puntos kilométricos 8,500 y 11,125», contempla habilitar un tercer carril entre la conocida como recta de La Mina, donde está el acceso a la planta de basuras de Piedra Negra, y la antigua venta Al-con, para facilitar los adelantamientos.

El informe de Evaluación Ambiental resuelve «estimar que el proyecto, sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente y no requiere una evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se ajuste a las previsiones del proyecto, del documento ambiental y a los términos del presente informe. En particular, en relación con el cruce de la carretera con la vía pecuaria, deberá gestionarse la modificación de su trazado por la obra pública a través del Servicio Territorial competente» tal y como ya informó este medio en septiembre.