El Campello licita el mantenimiento de la fuente por el que se investiga a los dos últimos alcaldes

El Campello va a regularizar una década después el mantenimiento de la Font del Centenari, por cuyos pagos un juzgado investiga a los dos últimos alcaldes. El tripartito lleva a pleno este jueves la salida a licitación del contrato de conservación de esta fuente, ubicada en el Parque Central y cuyo mantenimiento viene costando a las arcas municipales unos 1.600 euros mensuales. Unas irregularidades que denunció EU públicamente en 2018, y cuyos abonos, con reparos de los técnicos municipales al exceder el límite legal y realizarse sin concurso público, llevó ante el juzgado.

El magistrado mantiene imputado al actual alcalde Juanjo Berenguer (PP), por su anterior etapa al frente del Consistorio entre 2011 y 2015, y al primer edil entre 2015 y 2019, Benjamí Soler (Compromís), por estos pagos y por los referentes al mantenimiento de una depuradora de la zona norte. Además otros tres ediles y una técnico están investigados por los mismo hechos: un supuesto fraccionamiento de contratos.

El pleno previsiblemente aprobará la propuesta impulsada por la concejalía de Infraestructuras que dirige Julio Oca (Cs) para regularizar así los pagos. El contrato es por 30.000 euros al año y una duración de cuatro ejercicios, con posibilidad de una prórroga de un año.

El pasado enero la junta de gobierno ya licitó el mantenimiento de la depuradora de la zona norte tras 12 años de pagos irregulares, y ahora, con este segundo contrato se subsanará, el otro servicio que investiga un juez. Por el primero se abonaron en el periodo que centra las pesquisas del magistrado 340.000 euros, y por el segundo 120.000 euros.

Oca destacó que «hemos tenido que llegar Ciudadanos para arreglar las cosas. Es verdad que al principio de legislatura se dotó al departamento de dos técnicos más que son los que han hecho que se pudieran sacar todos los pliegos conflictivos y prioritarios. Tenía claro que o se sacaban los pliegos o se dejaban de prestar los servicios no esenciales como el de la fuente. Para final de año tendremos todos los pliegos importantes del Ayuntamiento redactados para empezar la tramitación de contratación».

Por su parte el edil de EU, Pedro Mario Pardo, explicó que «cuando de manera reiterada se nos advierte que no estamos cumpliendo la Ley y no se hace caso, o no se ponen medios para solucionarlo, solo te quedan dos opciones: o callarte y ser cómplice o denunciar. Y EU tiene muy claro que no está en política para quedar bien con quién gobierna mientras se perpetúan los problemas del pueblo». Por último, concluyó mostrándose satisfecho por la medida, resaltando que, a raíz de las denuncias de EU, «hemos notado una mejoría en el cumplimiento de la Ley en la contratación pública del Ayuntamiento».

El parque municipal fue inaugurado en 2008 en su primera fase, agregándose en 2009 el puente y la fuente, costando esta segunda fase 2,2 millones a cargo de la Generalitat. Pero al final el Consistorio acabó abonando 1,3 millones debido a una sentencia judicial en su contra. El TSJ condenó en 2017 al Ayuntamiento a abonar este dinero tras considerar injustificada la modificación del proyecto aprobada por el PP en 2008 para mejorarlo con esta fuente y una plaza, lo que aumentó las cargas a los promotores de la zona.

200 boquillas y 400 luces

Esta fuente monumental del Parque Central recibe el nombre de Font del Centenari por los 100 años de El Campello como municipio independiente de Alicante, aniversario que se celebró en 2001. La fuente, levantada en 2009, tiene un radio de 18 metros, desde el que se proyecta un anillo central con 200 boquillas de agua pulverizada de 2,5 metros de altura y un anillo perimetral con 10 boquillas tipo géiser, también de 2,5 metros de altura. Además, el conjunto cuenta con 400 focos.