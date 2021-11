Albero anuncia que no volverá a optar a la Alcaldía de Sant Joan en 2023

En un comunicado a través de las redes sociales Albero explica hoy que "ayer comuniqué al grupo municipal socialista mi decisión de no presentarme a las elecciones de 2023 y he propuesto que la portavoz socialista sea la mujer que me ha acompañado como número 2 en las listas de 2015 y 2019, Esther Donate, y como portavoces adjuntos los números 3 y 4 Pablo Celdrán y Eva Delgado".

El exprimer edil explca que "con esta decisión abro paso a las que representan lo mejor que tiene nuestro proyecto político: su gran futuro. El futuro del Partido Socialista de Sant Joan y por ende del Ayuntamiento tiene nombre de mujeres. Desde este mismo momento me pongo a su disposición para volver a ganar las elecciones municipales en 2023-2023".