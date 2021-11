Albero deja paso a Esther Donate en el PSOE de Sant Joan

El exalcalde socialista de Sant Joan d’Alacant Jaime Albero no volverá a ser el cabeza de lista del PSOE en las elecciones del 2021. Da un paso atrás para ceder el testigo a Esther Donate. Mantiene su posición como primer teniente de alcalde, pero va a dejar de ser portavoz del grupo para que sea la número 2 quien asuma esta responsabilidad. Cuenta que es algo que lleva pensando tiempo y que ha elegido este momento para evitar que se mezcle «con procesos internos» de renovación del partido «y no quiero que se vean cosas distintas a lo que es, que hay que abrir paso a lo que es el futuro, que son las mujeres del partido, que son muchas y muy trabajadoras»,

Muy activo en redes sociales, han sido el lugar elegido para anunciar que este jueves «comuniqué al grupo municipal socialista mi decisión de no presentarme a las elecciones de 2023 y he propuesto que la portavoz socialista sea la mujer que me ha acompañado como número 2 en las listas de 2015 y 2019, Esther Donate, y como portavoces adjuntos los números 3 y 4 Pablo Celdrán y Eva Delgado».

El exprimer edil explica que «con esta decisión abro paso a las que representan lo mejor que tiene nuestro proyecto político: su gran futuro. El futuro del Partido Socialista de Sant Joan y por ende del Ayuntamiento tiene nombre de mujeres. Desde este mismo momento me pongo a su disposición para volver a ganar las elecciones municipales en 2023-2023».

El lunes hay una ejecutiva socialista convocada en la que se dará cuenta de la renuncia de Albero a la portavocía.

Albero fue alcalde en el anterior mandato y durante la primera mitad de este. En julio cedió el testigo al actual regidor, Santiago Román, por el acuerdo de gobierno alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos. Afirma que se mantendrá en el Ayuntamiento ya que «he adquirido un compromiso con las 3.000 personas que nos votaron. Otra cosa es que he decidido que en 2023 quiero estar en otro sitio». Y añade que se queda hasta entonces puesto que «también puedo ser de bastante ayuda por la experiencia que tengo».